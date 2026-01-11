So lief der Trainingsauftakt des SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Trotz eisiger Temperaturen floss der Schweiß den Spielern in Strömen übers Gesicht. Der Trainingsauftakt des SSV Reutlingen unter ihrem neuen Trainer Thomas Herbst hatte es in sich. Nach einer Besprechung im Mannschaftskreis ging es für die Oberliga-Fußballer am Samstagvormittag auf den Kunstrasenplatz an der Kreuzeiche. Dort gab es dann nur ein Motto: Vollgas.

»Die Jungs waren schon richtig platt. Aber so soll das ja auch sein«, berichtet Herbst nach der Einheit, in der er seine Spieler zunächst für einen Ausdauertest rausschickte. Anschließend standen noch einige Spielformen auf dem Programm. Auch hier ging es zur Sache. An ein bisschen lockeres Kicken war nicht zu denken. »Da war richtig Action drin«, freute sich der B-Plus-Lizenz-Inhaber, der viel Wert auf den Einsatz seiner Akteure legt und betont: »Wer brennt, wird bei mir belohnt. Jeder hat eine Chance.« In alle Trainingseinheiten möchte er künftig einen »Wettkampfcharakter« reinbringen.

Thomas Herbst leitet sein erstes Training beim SSV Reutlingen. Foto: Jo Baur

Und weil seine Fußballer direkt voll motiviert bei der Sache waren, verbuchte er den Auftakt als »gelungen«. Am Samstag sah Herbst alle seine Spieler zum ersten Mal in Präsenz auf einem Fleck, nachdem er bereits unter der Woche mit jedem zumindest einmal telefoniert hatte. Auch die Langzeitverletzten schlugen an der Kreuzeiche auf. Erfreulich: Die Leistungsträger Marcel Binanzer und Jonas Meiser absolvierten den Ausdauertest nach zuletzt langer Ausfallzeit.

In der kommenden Woche bereiten sich die Nullfünfer intensiv auf ihr erstes Testspiel am kommenden Samstag (13 Uhr) in Reutlingen gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall vor. Zunächst gehe es aber gar nicht so viel um Taktisches, sondern darum, die spielerischen Grundlagen zu verinnerlichen, verdeutlicht Herbst. »Ich bin optimistisch, dass sie die am Wochenende dann schon zeigen werden.« (GEA)