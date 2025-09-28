Sieg erneut verspielt - Was ist los beim SSV Reutlingen?

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHWÄBISCH GMÜND. Einige Spieler fassten sich ungläubig an den Kopf, einige rannten mit weit ausgebreiteten Armen und fragenden Blicken zu Schiedsrichter Achim Mauz. Bereits Minuten nach der 2:3 (2:1)-Niederlage beim 1. FC Normannia Gmünd begann beim SSV Reutlingen die Suche nach Antworten. Antworten darauf, wie die Partie, in der die Fußballer von der Kreuzeiche zweimal führten und eine starke erste Halbzeit spielten, verloren gehen konnte.

Kapitän und Torschütze Yannick Toth war bedient. »Wir sind hierhergekommen, um zu gewinnen. Am Ende fahren wir mit null Punkten nach Hause, obwohl wir als Sieger vom Platz gehen müssen. Wir haben wieder einen riesigen Aufwand betrieben, aber belohnen uns nicht.« Somit bleibt das Team von Trainer Alexander Strehmel in der Oberliga auf dem neunten Rang, statt sich mit einem Dreier gegen den Tabellensechzehnten auf Platz sieben zu schieben. Wie schon so häufig in dieser Saison gab der Club einen Vorsprung leichtfertig aus der Hand.

»Nach der ersten Halbzeit müssen wir 4:0 führen«

Reutlingen präsentierte sich in den ersten 45 Minuten bärenstark. Der Auftritt am Samstagnachmittag: So dominant wie selten in dieser Runde. Gmünd hatte kaum Zeit durchzuschnaufen, der SSV presste extrem aggressiv, gewann einen Ball nach dem anderen und spielte mit schnellen direkten Pässen durchs Zentrum nach vorne. »Nach der ersten Halbzeit müssen wir 4:0 führen«, analysierte Toth. Die Realität sah aber anders aus. Es stand ein knappes 2:1 für die Gäste. Dabei erzielte Torjäger Konstantinos Markopoulos bereits nach zwei Zeigerumdrehungen mit einem Sonntagsschuss aus 15 Metern die Führung. Nach ungenutzten Möglichkeiten kam der FC aber zurück. Innenverteidiger Jonas Vogler klärte eine scharfe Flanke im eigenen Strafraum zwar, traf jedoch seinen Mitspieler Sladan Puseljic am Po. Von dort kugelte die Pille unhaltbar über die eigene Linie (22.). »Wenn es nicht hundert Prozent gut läuft, dann bekommt man genau solche Tore«, kommentierte der Reutlinger Kapitän.

Aber seine Mitspieler ließen sich von dem ersten Rückschlag genauso wenig beirren, wie Toth selbst. Fünf Minuten später war der 27-Jährige nach einer Markopoulos-Flanke da und stellte auf 2:1. Allerdings vergab der Routinier genau wie Maxim Schmalz, Leander Vochatzer und Markopoulos eine weitere hochkarätige Chance.

»Es ist einfach dieser dumme Elfmeterpfiff, durch den der Schiedsrichter dann das Spiel kaputtmacht«

Nach dem Wiederanpfiff ging bei den Nullfünfern dann deutlich weniger. Von Dominanz war nichts mehr zu spüren. Zu einer Schlüsselszene kam es in Minute 58. Gmünds Tim Grupp fiel im SSV-Strafraum nach leichtem Kontakt mit Toth. Schiedsrichter Mauz zögerte zunächst zehn Sekunden, pfiff dann aber doch. Das Reutlinger Lager konnte es nicht fassen. »Das ist der größte gewollte Elfmeter aller Zeiten. Ich mache gar nichts, er dreht sich in mich rein und sorgt dafür, dass ich ihn berühre«, sagte der vermeintliche Sünder. Zunächst parierte SSV-Keeper Dominik Hozlinger gegen Alexander Aschauer noch, doch der setzte den Nachschuss rein.

»Es ist einfach dieser dumme Elfmeterpfiff, durch den der Schiedsrichter dann das Spiel kaputtmacht. Das tut unfassbar weh«, ergänzte Toth. Trainer Strehmel meinte: »Für mich war dieser zweifelhafte Elfmeter der Knackpunkt der Partie.«

»Die Balance zwischen Defensive und Offensive passt noch nicht«

Tatsächlich waren die Gäste danach noch mehr von der Rolle, der Underdog dafür da. Nach einer Flanke schoss Niklas Hofmeister (63.) zum Endstand ein. SSV-Joker Tom Ruzicka hatte den Ausgleich in der 90. Minute zwar noch auf dem Fuß, doch sein strammer Schuss landete am Pfosten. So blieb es nach einer Gala-Vorstellung über 45 Minuten am Ende bei der Pleite und der Frage, was schiefgelaufen war.

Festgehalten werden musste: Ja, erneut war die Chancenverwertung ein Problem. Aber das ist keine Erklärung dafür, dass Reutlingen im zweiten Abschnitt nicht mehr ansatzweise an das Niveau der ersten Minuten herankam. Viel mehr wirkte das Team verunsichert, als es nach zweifacher Führung plötzlich eng wurde. »Das dritte Gegentor dürfen wir nicht kassieren«, sagte Strehmel und monierte: »Wir bekommen einfach zu viele Gegentreffer. Die Balance zwischen Defensive und Offensive passt noch nicht. Deshalb machen wir zu viele leichte Fehler.«

»Wir werden unsere Lehren daraus ziehen«

Diese Erkenntnis war nicht von der Hand zu weisen. Es wirkte, als ob die Nullfünfer es nach dem 2:2 auf Biegen und Brechen wiedergutmachen wollten. Dabei warfen die Reutlinger vermutlich zu viel in die Waagschale, denn plötzlich liefen auch die Verteidiger auffällig weit mit nach vorne. Ging die Kugel verloren, bekamen die Gäste keinen Zugriff mehr, weil zu wenige Männer hinter dem Ball standen und hätten eingreifen können.

»Wir werden unsere Lehren daraus ziehen«, versicherte Strehmel und peilt mit seinem Team nun Punkte am kommenden Samstag gegen den Regionalliga-Absteiger 1. Göppinger SV an, der von Gmünd überholt wurde und sich auf dem vorletzten Tabellenplatz befindet. (GEA)