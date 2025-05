Plattenhardt verlängert, Maurer rückt hoch

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach der Vertragsverlängerung von Trainer Alexander Strehmel (wir berichteten) hat der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen zwei Spieler mit Verträgen ausgestattet. Routinier Luca Plattenhardt und Youngster Noah Maurer haben sich für zwei Jahre an die Nullfünfer gebunden.

Seit Jahren fester Bestandteil des Kaders, ist Abwehrspieler Plattenhardt nach wie vor ein wichtiger Baustein der Mannschaft. »Seine Konstanz, seine Spielintelligenz und nicht zuletzt seine Identifikation mit dem Verein machen ihn gerade in Phasen des Umbruchs zu einem echten Anker«, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. »Luca lebt den SSV – auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Er ist ein Spieler, der mitdenkt, Verantwortung übernimmt und unserer Spielidee ein Gesicht gibt«, sagt der Sportliche Leiter Christian Grießer. »Gerade in einer Mannschaft, die sich bewusst weiterentwickelt, sind solche Persönlichkeiten unverzichtbar«, so Grießer.

Mit Maurer hat ein weiteres Eigengewächs den Sprung in den Aktivenbereich geschafft. Der offensive Mittelfeldspieler gehört zu jenem Jahrgang, der zuletzt trotz Verletzungssorgen, Abstellungen und hoher Belastung souverän den Aufstieg in die höchste deutsche U 19-Spielklasse schaffte. »Ein Erfolg, der auch für eine nachhaltige Nachwuchsarbeit und eine klare Verzahnung zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft steht«, heißt es in der Mitteilung. »Noah bringt nicht nur sportliches Potenzial mit, sondern kennt unsere Philosophie aus dem Effeff«, sagt Grießer. (GEA)