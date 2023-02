Pläne des SSV Reutlingen durchkreuzt: Trainer Stingel zum Improvisieren gezwungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Erstens kommt es anders und zweitens als man plant. Maik Stingel, seit Beginn des Jahres Cheftrainer des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen, ist derzeit zum Improvisieren gezwungen. »Mein Trainingsplan wurde kräftig durcheinandergewirbelt«, berichtet Stingel. Am vergangenen Samstag nahm der Kreuzeiche-Club die Vorbereitung für die am 4. März mit dem Spiel beim SV Oberachern beginnende Rest-Runde auf. »Wir haben bislang fünf Einheiten absolviert, waren aber wegen der widrigen Verhältnisse nur zwei Mal auf dem Platz«, so Stingel. Die Mannen um Kapitän Pierre Eiberger arbeiteten deshalb in erster Linie im Ausdauer- und Kraftbereich.

Für den morgigen Sonntag (14.30 Uhr) ist das erste Testspiel beim Landesligisten SV 03 Tübingen angesetzt. Eine Austragung steht aber auf der Kippe. »Am Samstag wird entschieden, ob gespielt werden kann«, sagt der Sportliche Leiter des SSV, Christian Grießer. Vier Akteure stehen derzeit auf der Ausfall-Liste: Neben den langzeitverletzten Marvin Jäger, Hamza Cetinkaya und Toni Suddoth hat Muhamed Sanyang derzeit Sportverbot. Er hat sich tief in den Finger geschnitten. (kre)