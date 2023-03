Nullnummer des SSV Reutlingen in Oberachern

Zeigt in Oberachern eine starke Leistung, muss aber in der 72. Minute mit Gelb-Rot vom Platz: Arbnor Nuraj (rotes Trikot) vom SSV Reutlingen. FOTO: JOACHIM BAUR

OBERACHERN. In der ersten Hälfte habe seine Elf zwar gut gegen den Ball gearbeitet, aber im Offensivspiel Probleme gehabt, ließ Reutlingens Trainer Maik Stingel in seinem ersten Punktspiel als verantwortlicher Mann auf der Bank die 90 Minuten Revue passieren. Unter dem Strich war die Nullnummer vor 360 Zuschauern auf dem Rasenplatz in Oberachern ein gerechtes Ergebnis. Beide Teams hatten einen Aluminiumtreffer – ein 28-Meter-Schuss des SSVlers Nils Staiger klatschte in der 68. Minute an die Latte; ein Volleyschuss von Marin Stefotic vom SV Oberachern landete an der Querlatte.

Vom SSV wurde Arbnor Nuraj in der 72. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Von Oberachern wurden zwei Akteure mit der Gelb-Roten Karte bedacht: Mehmet Güzelcoban in der 75. und Marin Stefotic in der 77. Minute. Bei Reutlingen musste Jovan Djermanovic in der 20. Minute wegen einer Sprunggelenk-Verletzung ausgewechselt werden. Zu seinem Debüt in der Ersten kam Marius Mahle. Der A-Jugendliche wurde in der 75. Minute eingewechselt.

Die Reutlinger sind in der Tabelle in dem 18er-Feld weiterhin Neunter. Am Samstag, 11. März (15.30 Uhr), gastiert der 14. FV Ravensburg im Kreuzeiche-Stadion. (GEA)