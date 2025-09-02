Nach erstem Saisonsieg: SSV Reutlingen will nachlegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Stress ist groß, nun soll auch der Ertrag groß sein. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer gastieren am Mittwoch (18 Uhr) beim FC Denzlingen. »Um 13 Uhr ist Abfahrt, unsere Spieler müssen einen halben Tag Urlaub nehmen«, berichtet SSV-Sportvorstand Christian Grießer. Nach einer Anreise von 151 Kilometern in die 14.000-Einwohner-Gemeinde im Breisgau wollen die Reutlinger die Heimfahrt auf keinen Fall mit leeren Händen antreten.

»Unser erstes Erfolgserlebnis war wichtig. Vielleicht war der Sieg gegen Backnang für uns eine Art Brustlöser«, sagt SSV-Trainer Alexander Strehmel. Am Samstag gelang den Nullfünfern beim 3:2 gegen die TSG Backnang im fünften Anlauf der erste Sieg. Unter schwierigen Umständen: Nachdem die Reutlinger lange Zeit alles im Griff hatten und 1:0 führten, gab es kurz vor der Pause zwei Gegentore und zusätzlich handelte sich Leander Vochatzer wegen Nachtretens eine Rote Karte ein. »Wegen dieser Disziplinlosigkeit von Leander konnte ich mich gar nicht richtig freuen«, erzählt Strehmel, »das war keine schlimme Aktion, aber einfach blöd«.

Strehmel lobt die Youngster

Der Reutlinger Kommandogeber muss seine Startformation vom Backnang-Spiel wegen des Feldverweises von Vochatzer umbauen. Ist Youngster Maxim Schmalz, der gegen Backnang nach der Pause eingewechselt wurde und in brillanter Manier das 2:2 erzielte, ein Kandidat für die Startelf? »Eher nicht«, so Strehmel, »Maxim hat im Spiel nach vorne eine brutale Qualität, in der Arbeit nach hinten muss er aber zuverlässiger werden«. Dennoch lobt der Ex-Profi die aus der A-Jugend in die Erste hochgerückten Nachwuchskräfte. Noah Maurer, Jonathan Hageloch, Lino Kuhn und Elia Reichardt hätten zuletzt im Training Fortschritte gemacht. Die Belohnung: Sie dürfen allesamt die Reise nach Denzlingen mitmachen. Strehmel will einen 20-Mann-Kader nominieren. Im Normalfall favorisiert er ein 18-Spieler-Aufgebot.

Mit den Eindrücken vom Backnang-Spiel müsste Strehmel in Denzlingen erneut auf das Sturm-Duo Konstantinos Markopoulos/Willie Sauerborn setzen. »Ich war zufrieden mit beiden. Beide haben gearbeitet ohne Ende.« Sauerborn, vor Saisonbeginn vom Liga-Rivalen VfR Aalen zum Kreuzeiche-Club zurückgekehrt, durfte übrigens zum ersten Mal in einem Punktspiel von Beginn an ran. In Villingen und Oberachern saß der 31 Jahre alte Angreifer 90 Minuten auf der Bank, in Neckarsulm und gegen Pforzheim wurde er eingewechselt.

Denzlingen hat noch die Aufstiegs-Euphorie in den Beinen

Während der SSV mit sechs Punkten aus fünf Begegnungen aus den Startlöchern kam, stehen beim FC Denzlingen fünf Zähler zu Buche. »Denzlingen hat noch die Aufstiegs-Euphorie in den Beinen«, formuliert Strehmel. »Wir müssen gut gegen den Ball arbeiten.« Schließlich: Auch wenn der Stress mit der happigen Anfahrt groß ist, soll zudem der Ertrag groß sein. Der SSV will nach dem ersten Dreier gegen Backnang in Denzlingen nachlegen. (GEA)