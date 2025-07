Manuel Walz vom SSV Reutlingen vor langer Zwangspause

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bittere Pille für Manuel Walz und den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen. Der 19-Jährige, der von den A-Junioren der Nullfünfer in den Kader der Ersten rückte, fällt wegen eines Kreuzbandrisses voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Walz zog sich die Verletzung am vergangenen Samstag beim Jubiläums-Blitzturnier des SSV im Spiel gegen den FC St. Gallen zu. »Das ist sehr schade. Manuel war richtig gut drauf«, kommentierte Reutlingens Trainer Alexander Strehmel den Ausfall des Rechtsverteidigers. Walz kam in der vergangenen Saison neun Mal in der Männer-Oberliga zum Einsatz. In der Rückrunde stand er für die SSV-A-Junioren in elf von zwölf Bundesligaspielen auf dem Platz.

Strehmel arbeitet mit seinem Team in dieser Woche intensiv an der Grundlagenausdauer. Am Donnerstagvormittag bot er eine freiwillige Übungseinheit an. Sieben Spieler waren dabei. Einige Sorgenkinder traten in den vergangenen Tagen im Training kürzer. Luca Plattenhardt, der sich beim Blitzturnier eine Gehirnerschütterung zuzog, Riccardo Gorgoglione, der in der Partie gegen St. Gallen von Torhüter Lukas Watkowiak heftig attackiert wurde und Oberschenkelprobleme hat, sowie Jonas Vogler (Sprunggelenk) beschränkten sich auf Laufeinheiten.

Plattenhardt, Gorgoglione und Vogler sollen aber beim nächsten Testspiel wieder mit von der Partie sein. »Da bin ich guter Dinge«, so Strehmel. Am Montag (19 Uhr) messen sich die Reutlinger in Vöhringen-Wittershausen mit dem Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. Terminiert wurde zwischenzeitlich auch das Erstrunden-Verbandspokalspiel. Der SSV gastiert am Donnerstag, 24. Juli (19 Uhr), beim Bezirksligisten VfL Pfullingen II.

Am Donnerstag wurde die erste Runde im DFB-Pokal der A-Junioren ausgelost. Der SSV Reutlingen als württembergischer Pokalsieger trifft dabei auf den SC Paderborn. Gespielt wird am 16. oder 17. August an der Kreuzeiche. Die weiterhin von Maik Stingel trainierten SSV-A-Junioren müssen übrigens den Abgang von Marko Zrilic verkraften. Der Mittelfeldspieler hat sich den Bundesliga-A-Junioren des 1. FC Heidenheim angeschlossen. (GEA)