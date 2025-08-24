Katastrophen-Halbzeit des SSV Reutlingen: »Es war absolut schlecht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

OBERACHERN. Für die Leistung, die die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen in den ersten 45 Minuten beim SV Oberachern ablieferten, musste Trainer Alexander Strehmel erst mal nach den richtigen Worten suchen. Als er sie dann fand, wurde er deutlich: »Es war absolut schlecht, was wir die erste Halbzeit gespielt haben. Es war die schlechteste Halbzeit, seit ich hier im Verein bin. Wir haben überhaupt keine Zweikämpfe gewonnen, keine zweiten Bälle. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat nicht geklappt.« Trotzdem gingen die Nullfünfer beim 0:0 am Ende mit einem Punkt nach Hause und hatten sogar noch die große Chance, die Partie zu gewinnen.

Trotzdem blieb vor allem der Auftritt vor der Pause im Kopf. »Die erste Halbzeit war katastrophal von uns«, meinte auch Innenverteidiger Jonas Vogler. »Wir haben viel zugelassen. Haben die Männer nicht gut gehabt, sind nicht gut mitgegangen.« Am Samstagnachmittag wirkte der SSV planlos und fand keine Mittel, auch nur ansatzweise mit dem Kontrahenten mitzuhalten. »Wir waren im athletischen Bereich besser, wir waren in den Zweikämpfen besser, wir waren in der Ballbesitzstruktur besser. Ich lobe meine Jungs ja nicht so oft, aber sie haben heute in fast allen Phasen des Spiels einen dominanten Eindruck gemacht«, analysierte Oberacherns Trainer Fabian Himmel folgerichtig. »Vor der Partie hätte ich einen Punkt gegen Reutlingen unterschrieben, aber nach dem Spiel bin ich enttäuscht, dass wir keinen Dreier geholt haben.«

Oberachern macht es vor

Seine Mannschaft machte es genau so, wie die Nullfünfer im Idealfall spielen wollen: aggressiv und giftig gegen den Ball, blitzschnell nach vorne, wenn die Kugel erobert wurde. Vielleicht auch genau deshalb befand Strehmel: »Wir müssen noch sehr viel arbeiten.«

Dabei hatte der Auftritt der Reutlinger auch Gutes. Zum ersten Mal in der neuen Spielzeit blieb das Team ohne Gegentreffer – zugegebenermaßen äußerst glücklich. Der SVO erspielte sich in Summe nämlich über die gesamte Dauer deutlich mehr hochkarätige Möglichkeiten und zweimal großes Pech. In der 24. Minute knallte ein Schuss an die Latte, sprang auf die Linie und dann wieder aus dem Tor heraus. In Minute 60 passierte exakt dasselbe erneut. Der Schlenzer des auffälligen Marin Stefotic hüpfte nach Lattentreffer und Linienberührung wieder raus.

SSV nach Wiederanpfiff verbessert

Insgesamt spielten die Gäste in Durchgang zwei aber deutlich besser mit. Strehmel stellte um und brachte Tom Ruzicka als zweiten Stürmer. In der Folge gab es auch gute Möglichkeiten für den SSV – die größten in den letzten 20 Minuten. Erst konnte Torjäger Konstantinos Markopoulos einen Ball in guter Position nicht ordentlich verwerten (85.), drei Zeigerumdrehungen später parierte Torwart Mark Redl gegen Führungsspieler Yannick Toth, der aus weniger als zehn Metern abzog. Für Aufregung sorgte ein vermeintliches Foulspiel an Ruzicka, der sich den Ball im Strafraum am Gegenspieler vorbeilegte, eigentlich schon durch war und dann zu Fall kam. Schiedsrichter Timo Bugglin pfiff jedoch nicht.

Erfreulich waren auch die Auftritte der beiden Außenverteidiger Ben Schaal und Luca Plattenhardt, die sich kaum Fehler leisteten, viele Zweikämpfe gewannen und positiv herausstachen.

»In den letzten 20 Minuten hat meine Mannschaft Charakter gezeigt. Wir haben uns gewehrt. Mit ein bisschen Glück hätten wir am Ende auch noch gewinnen können«, sagte Strehmel, hielt aber fest: »Insgesamt war es einfach nicht genug.« (GEA)