Jonas Meiser vom SSV Reutlingen verletzt sich gegen den SV Oberachern schwer

OBERACHERN. Keine guten Nachrichten für den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen: Offensivmann Jonas Meiser verletzt sich beim 0:0 in Oberachern und wird voraussichtlich lange ausfallen. Vor der Partie lobte Trainer Alexander Strehmel den 26-Jährigen noch als »Ausnahmespieler« und »Freigeist« und unterstrich damit seine Bedeutung fürs Team.

In der 13. Minute sprang Meiser in einem Kopfballduell hoch, verdrehte sich in der Luft und kam unglücklich auf. Anschließend lag er mehrere Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Seine Mitspieler schlugen die Hände vors Gesicht. Später wurde er von Leander Vochatzer und Jonas Vogler gestützt vom Feld gebracht. »Es sieht nicht so gut aus«, berichtete der feine Techniker dem GEA am Sonntagmittag. Zwar ist das Knie nicht betroffen, doch mehrere Strukturen im Bereich des Sprunggelenks schwer in Mitleidenschaft geraten, sodass eine Operation notwendig wird. »Es war alles angeschwollen und ich konnte den Fuß nicht mehr belasten«, sagte Meiser.

Eine erste ärztliche Einschätzung ergab, dass der Fuß nach der OP mindestens sechs Wochen nicht belastet werden darf. (GEA)