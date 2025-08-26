Jonas Meiser vom SSV Reutlingen fällt lange aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Diagnose ist niederschmetternd, die Ausfallzeit lange: Jonas Meiser wird dem Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen wegen eines Knöchelbruchs in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. »Der Plan ist, in der Winter-Vorbereitung wieder einsteigen zu können«, sagte der 26-Jährige dem GEA.

Was war passiert? Meiser zog sich die Verletzung am Samstag in der Partie beim SV Oberachern (0:0) zu. »Ich bin zum Kopfball hochgestiegen und danach unglücklich gelandet«, beschreibt er die Szene in der 13. Minute. Meiser zog sich dabei einen Bruch vom Wadenbein bis runter zum Sprunggelenk zu. »Für Donnerstag habe ich einen Operations-Termin.« Meiser hofft, dass nicht auch noch das Syndesmoseband gerissen ist. Dann könnte er die Reha-Phase schneller einleiten.

Der SSV Reutlingen, der nach vier Saisonspielen drei Punkte auf dem Konto hat und am Samstag (15.30 Uhr) im Kreuzeiche-Stadion die TSG Backnang erwartet, hat derzeit einige Ausfälle zu beklagen. Neben Meiser stehen Tim Wöhrle, Manuel Walz, Moritz Kuhn und Jonah Adrovic auf der Verletztenliste. Kuhn ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. (GEA)