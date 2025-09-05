Gebeutelter SSV Reutlingen will auf Erfolgskurs bleiben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Sind da magische Kräfte am Werk? Jonas Meiser, torgefährliche Kreativkraft beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen, zog sich in der vergangenen Saison am vierten Spieltag gegen die SG Großaspach Bänderrisse im Sprunggelenk zu - in der laufenden Spielzeit erwischte es Meiser erneut am vierten Spieltag. Beim 0:0 in Oberachern musste der 26-Jährige wegen eines Wadenbeinbruchs vom Feld und fällt mehrere Monate aus. SSV-Torhüter Marcel Binanzer musste vor einem Jahr am fünften Spieltag in Zuzenhausen in der Halbzeitpause in der Kabine bleiben. Die Diagnose: Schulteranriss und Schulterprellung. »Damals bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen«, blickt Binanzer zurück. Er fehlte lediglich vier Spiele. Nun, am sechsten Spieltag der laufenden Runde, erwischte es Binanzer beim 1:0-Sieg in Denzlingen in der Nachspielzeit. Diesmal war die Diagnose niederschmetternd: Schlüsselbeinbruch. Im Jahr 2025 kann der in Mössingen wohnende Keeper nicht mehr ins Geschehen eingreifen. »Ich habe mich mit Jonas Meiser unterhalten - diese Parallelen sind schon krass«, erzählt Binanzer.

Operations-Termin am Dienstag

Was war passiert im Einbollenstadion in Denzlingen? In der Nachspielzeit fischte Binanzer einen Ball aus der Luft, wurde dabei aber unterlaufen. »Ich bin auf der Schulter gelandet, es hat gekracht. Ich habe gleich gemerkt, dass etwas Schlimmeres passiert ist«, erinnert sich der ehemalige Balinger Regionalliga-Torhüter an die verhängnisvolle Szene. Eine Schuldzuweisung an einen Denzlinger Akteur gibt es nicht. Als Binanzer das Spielgerät aus der Luft pflückte, war er von Reutlinger und Denzlinger Spielern umringt.

Wie waren für Binanzer die Stunden danach? Ursprünglich wollte ihn Sportvorstand Christian Grießer direkt nach dem Spiel in die Tübinger BG-Klinik bringen. Dieses Vorhaben wurde abgeblasen. Der 34 Jahre alte Lehrer ging am Donnerstagvormittag in die Klinik. Nach verschiedenen Untersuchungen stand fest: Binanzer hat einen Schlüsselbeinbruch, eine Operation ist unbedingt erforderlich. Der OP-Termin steht fest: Am nächsten Dienstag kommt der Familienvater unters Messer. »Ich habe gehofft, dass ich ohne eine größere Verletzung und Operation durch meine Karriere komme«, sagt Binanzer. Nun fällt er erstmals in seiner Laufbahn verletzungsbedingt mehrere Monate aus.

SSV-Torhüter Dominik Hozlinger stand vergangene Saison acht Mal im Reutlinger Gehäuse. Foto: Joachim Baur SSV-Torhüter Dominik Hozlinger stand vergangene Saison acht Mal im Reutlinger Gehäuse. Foto: Joachim Baur

Für Binanzer nimmt am Samstag (15.30 Uhr) beim Gastspiel in Ravensburg und in den nächsten Monaten Dominik Hozlinger den Platz zwischen den Pfosten ein. »Da habe ich überhaupt keine Bedenken«, spricht SSV-Trainer Alexander Strehmel der etatmäßigen Nummer zwei das Vertrauen aus. Der 22 Jahre alte Hozlinger musste in der vergangenen Saison zwei Mal für einige Wochen in die Bresche springen - einmal nach Binanzers Verletzung und einmal nach Binanzers Roten Karte in Großaspach. Hozlinger wurde insgesamt acht Mal eingesetzt und erledigte seine Aufgabe gut.

Vochatzer zwei Spiele gesperrt

Er jammere nicht, betont Strehmel vor dem Gastspiel in Ravensburg, er stellt dennoch fest, dass es »uns schon hart mit Verletzungen trifft«. Meiser, Binanzer, Jonah Adrovic, Manuel Walz, dazu der demnächst zurückkehrende Moritz Kuhn und der langzeitverletzte Tim Wöhrle - dem SSV fehlen derzeit zahlreiche versierte Kicker. Zudem ist Leander Vochatzer gesperrt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler, der beim 3:2-Erfolg gegen die TSG Backnang den roten Marschbefehl erhielt, wurde mit einer Zwei-Spiele-Sperre belegt. Vochatzer darf am Samstag, 13. September, im Heimspiel gegen den FC Nöttingen wieder mitmischen.

»Wir müssen stabil stehen, viel laufen und unsere Serie fortsetzen«, gibt Strehmel als Devise für die Partie beim in dieser Saison überaus launischen FV Ravensburg aus. Irgendwie verrückt: Als die Reutlinger nach vier Spieltagen noch keinen Sieg eingefahren hatten, machte das Wort »Fehlstart« die Runde. Nun, eine Woche später, darf man feststellen: Der SSV ist seit fünf Spielen ungeschlagen, obwohl er sich bislang erst zwei Mal im heimischen Kreuzeiche-Stadion präsentieren durfte. In Ravensburg müssen die Strehmel-Schützlinge im siebten Saisonspiel bereits zum fünften Mal auswärts antreten. Es gab schon geschmeidigere Spielpläne. (GEA)