Ex-SSV-Trainer Alberth Lennerth geht zu den Stuttgarter Kickers

Albert Lennerth in seiner Zeit beim SSV Reutlingen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Albert Lennerth wird nach GEA-Informationen neuer Coach der U 17-Junioren bei den Stuttgarter Kickers. Der 50-Jährige stand zwischen März 2022 und Dezember 2022 beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen in der Verantwortung. In 35 Spielen unter seiner Regie führte er den SSV zu 17 Siegen, drei Unentschieden und 15 Niederlagen. Der Jugendbereich ist für Lennerth kein Neuland, schließlich trainierte der Eninger vor seiner Zeit bei den Reutlinger Oberliga-Herren verschiedene Juniorenteams beim Kreuzeiche-Club. Bevor er im März 2022 zu den Aktiven befördert wurde, trainierte er das U 17-Team in der Bundesliga Südwest. Ende vergangenen Jahres gaben die Reutlinger Verantwortlichen die vorzeitige Trennung mit Lennerth bekannt. Maik Stingel erhielt daraufhin den Zuschlag auf den Trainerposten bei den Nullfünfern.

Nun zieht es Lennerth also auf die Waldau. Dort soll er die U 17-Junioren der Kickers nach dem jüngsten Bundesliga-Abstieg in der kommenden Saison wieder zurück in die Beletage führen. Es kommt somit zu großer Wahrscheinlichkeit auch zum direkten Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein. Die B-Junioren des SSV stehen neun Spieltage vor Schluss auf dem vierten Tabellenrang. Tabellenführer 1. FC Heidenheim - nur der Erstplatzierte steigt auf - hat jedoch bereits zwölf Punkte Vorsprung. (GEA)