Erster Testspiel-Einsatz für den SSV Reutlingen

REUTLINGEN. Vor dem ersten Highlight steht das erste Testspiel auf dem Programmzettel. Am Mittwoch (18.45 Uhr) gastieren die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen in Harthausen auf den Landesliga-Aufsteiger TSVgg Plattenhardt. Am Samstag, 5. Juli, präsentieren sich die Schützlinge von Trainer Alexander Strehmel erstmals im heimischen Kreuzeiche-Stadion. Dann misst sich der SSV ab 13 Uhr bei einem Dreier-Turnier mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, ehe um 16 Uhr die Partie gegen den FC St. Gallen angepfiffen wird.

»Wir werden gegen Plattenhardt 21 Feldspieler einsetzen«, kündigt Strehmel an. Zwischenzeitlich liegen die Laktatwerte, die am Sonntag von zwei Mitarbeitern der Sporthochschule Köln ermittelt wurden, für die Spieler vor. Die Mitarbeiter hätten ihm attestiert, so Strehmel, dass die Mannschaft »sehr leistungswillig« sei. Die besten Werte hatten übrigens zwei Zugänge: Oskar Prokopchuk und Willie Sauberborn. »Die Ergebnisse sind ein wichtiges Element für unsere Trainingssteuerung«, erklärt Strehmel.

334 Pflichtspiele für den SSV

Im Juli 2023 wurde Pierre Eiberger beim SSV Reutlingen verabschiedet - als Rekordmann, Kämpfer und Leitfigur. 334 Pflichtspiele hat er für die Nullfünfer absolviert. Heute trifft er mit seinem Heimatverein TSVgg Plattenhardt auf seinen Ex-Club. Mit Plattenhardt, wo Eiberger als Co-Spielertrainer von Chefcoach Slobodan Markovic fungiert, stürmte er vergangene Saison zur Meisterschaft in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Der seit einem Jahr verheiratete und zuletzt auf der beruflichen Karriereleiter nach oben gekletterte Eiberger hat Plattenhardt für eine weitere Saison zugesagt. »Ein Mittelfeldplatz sollte für uns drin sein«, lautet die Prognose des 33-Jährigen für die bevorstehende Spielzeit in der Landesliga-Staffel 2. Das Testspiel gegen den SSV hat er initiiert (»unsere Jungs wollten unbedingt gegen Reutlingen antreten«). (GEA)