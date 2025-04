Drei wertvolle Punkte für den SSV Reutlingen im Abstiegskampf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Das war wichtig und richtig gut, wie wir nach dem 0:1-Rückstand zurückgekommen sind«, stellten SSV-Kapitän Marcel Binanzer und Außenverteidiger Tom Schiffel unisono erleichtert fest. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer machten im Heimspiel gegen die TSG Backnang aus einem 0:1-Rückstand ein 4:1, mussten am Ende aber zittern, ehe der 4:3-Sieg unter Dach und Fach war. Für das Team von Trainer Alexander Strehmel war's der erste Dreier seit dem 15. März, als es bei Calcio Leinfelden-Echterdingen ein 1:0 gab. Danach spielte der SSV zwei Mal Remis und zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge. »Wir stecken weiterhin im Abstiegskampf«, betonte Strehmel.

In der 33. Minute geriet Reutlingen nach einem fragwürdigen Foulelfmeter in Rückstand. Gentian Lekaj brachte Backnang in Führung. Aus diesem 0:1 machte der SSV innerhalb von elf Minuten ein 3:1. In der 36. Minute erzielte Yannick Toth nach Vorarbeit von Konstantinos Markopoulos und Tom Ruzicka den Ausgleichstreffer. Nach 43 Minuten brachte Markopoulos die Gastgeber nach einer Ecke von Jonas Meiser per Kopfball in Führung. Eine Zeigerumdrehung später markierte Luca Plattenhardt mit einem strammen Flachschuss aus zwölf Metern das 3:1.

In der zweiten Hälfte vergaben die Reutlinger durch Leander Vochatzer und Schiffel zwei Riesenchancen. In der 78. Minute wurde Sladan Puseljic wegen wiederholten Foulspiels mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen. Als Vochatzer nach einer Flanke von Tobias Dierberger per Direktabnahme auf 4:1 stellte, schien zehn Minuten vor Schluss die Entscheidung gefallen zu sein. Pustekuchen. Durch einen weiteren Strafstoß, den erneut Lekaj (83. Minute) verwandelte, und einen Treffer von Shaban Veselaj (88.) kam Backnang auf 3:4 heran. »Letztlich war der Sieg für Reutlingen verdient«, lautete das Fazit von Backnangs Trainer Mario Marinic, der das Team im November übernahm und auf die Erfolgsstraße führte. Für Backnang war die Niederlage in Reutlingen erst die zweite im neunten Spiel im Jahr 2025. (GEA)