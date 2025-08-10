Die zwei Gesichter des SSV Reutlingen: eine Analyse

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARSULM . Marlon Gangloff sprach die Sätze des Tages: »Wir haben die erste Halbzeit komplett dominiert. Wir müssen es einfach hinkriegen, nach der Pause an diese Leistung anzuknüpfen.« Der als Not-Rechtsverteidiger aufgebotene Gangloff konnte es ebenso wie seine Mitstreiter nicht fassen: Wie bei der 3:4-Saison-Auftaktpleite in Villingen zeigten die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen bei Türkspor Neckarsulm 45 Minuten lang eine ansehnliche Leistung, ehe nach dem Seitenwechsel ein Einbruch folgte. Der kleine Unterschied: In Neckarsulm erkämpften sich die Nullfünfer beim 1:1 (1:0)-Unentschieden wenigstens einen Punkt. Zudem setzte der SSV in der Schluss-Viertelstunde, im Gegensatz zur Partie in Villingen, wieder Akzente im Spiel nach vorne.

Die zwei Gesichter des SSV Reutlingen - eine noch nicht erforschte Geschichte. »Das ist ein mentales Problem, keine Kraftsache«, glaubt Trainer Alexander Strehmel. Fakt ist: Ebenso wie vor Wochenfrist der FC 08 Villingen brachte der ambitionierte Oberliga-Aufsteiger Türkspor Neckarsulm nach der Pause viele Emotionen ins Spiel. Der SSV war diesmal besser darauf vorbereitet als in Villingen, verlor aber phasenweise den Faden und die meisten Zweikämpfe.

»Wir haben es nach der Pause bis zur 70. Minute nicht geschafft, Ruhe ins Spiel zu bringen«, stellte Yannick Toth fest. Der SSV war in dieser Phase nicht in der Lage, mit klaren Pässen den Ball in den eigenen Reihen zu halten und die Räume zu nutzen, die die Neckarsulmer mit ihrem druckvollen und risikobehafteten Spiel nach vorne öffneten.

In der ersten Hälfte habe seine Elf »Lehrgeld bezahlt«, urteilte Neckarsulms Spielertrainer Julian Grupp. »Da hatten wir keinen Zugriff und zu viel Respekt vor dem Gegner.« Grupp, der ebenso wie Neckarsulms Torschütze Cristian Giles und der in der zweiten Hälfte mächtig auftrumpfende Marco di Biccari eine SSV-Vergangenheit hat, stuft die Nullfünfer übrigens als »Top-Sechs-Mannschaft in der Oberliga« ein.

Strehmel musste vor der Partie beim Neuling tief in die Trickkiste greifen. Von acht Akteuren, die in der Rubrik »Abwehr« aufgelistet sind, standen mit Jonas Vogler, Ben Schaal und Jonathan Hageloch nur drei zur Verfügung. Der Reutlinger Kommandogeber entschied sich bei der Besetzung der Innenverteidigung schließlich für Toth und Vogler. Dieses Duo überragte in Durchgang eins und ließ überhaupt nichts anbrennen. Gangloff, der in der Jugend beim VfL Wolfsburg als Rechtsverteidiger Erfahrungen sammelte, zeigte eine solide Leistung. »Das war schon ungewohnt für mich«, berichtete der 21-Jährige, dem in einigen Defensiv-Aktionen die Unerfahrenheit auf dieser Position anzumerken war.

Auf der linken Seite imponierte Schaal mit einigen gelungenen Vorstößen. Der 23-Jährige war maßgeblich am Reutlinger Führungstreffer beteiligt. Nach einem feinen Zuspiel von Leander Vochatzer stürmte Schaal auf der linken Außenbahn in Richtung Grundlinie, suchte und fand eine Anspielstation, flankte in die Mitte, wo Riccardo Gorgoglione (24. Minute) per Kopfball erfolgreich war. »Wir hätten bis zur Pause 2:0 führen können oder müssen«, meinte Gangloff. In der Tat scheiterte Jonas Meiser (6.) nach einem Zuspiel von Konstantinos Markopoulos freistehend an Keeper Kevin Rombach. Meiser, Gorgoglione und Markopoulos vergaben weitere Möglichkeiten.

Nach der Pause wollte Strehmel mit der Einwechslung von Maxim Schmalz auf der linken Außenbahn für Tempo im Spiel nach vorne sorgen. Dieser Schuss ging aber nach hinten los. Der talentierte und flinke Youngster holte sich bereits nach wenigen Sekunden die Gelbe Karte ab und wäre später beinahe mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Strehmel handelte. Schmalz wurde ausgewechselt, ebenso wie die Sechser Johannes Wally und Nedim Pepic, die immer mehr untertauchten. Toth rückte ins defensive Mittelfeld, Hageloch in die Abwehr. In der Schluss-Viertelstunde wirkte der SSV wieder gefestigter.

Verärgert waren die Reutlinger über die Strafstoß-Entscheidung von Schiedsrichter Philipp Schlegel. Wally soll Grupp im Strafraum zu Fall gebracht haben. »Wally spielte ganz klar den Ball«, erklärte Strehmel. Giles verwandelte den Elfmeter in der 63. Minute zum 1:1. Danach klärte SSV-Keeper Marcel Binanzer, der sich in einer prächtigen Form befindet, in Klasse-Manier bei Schüssen von Giles und Gianluca Trianni sowie in der Nachspielzeit gegen di Biccari. Auf der anderen Seite hätte Schaal zum Held des Tages werden können. Er stürmte mutterseelenallein in den Neckarsulmer Strafraum, hätte abschließen können, war aber über seine Freiheit so überrascht, dass er sich für einen Querpass entschied, der geklärt wurde.

Nun darf man gespannt sein, wie sich der SSV am Samstag im ersten Heimspiel gegen den glänzend aus den Startlöchern gekommenen 1. CfR Pforzheim präsentiert.