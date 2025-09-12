Der SSV Reutlingen erwartet das Team der Stunde im Kreuzeiche-Stadion

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einen besseren Anschauungsunterricht hätte es für die Reutlinger Oberliga-Fußballer nicht geben können: Am Dienstag legte die deutsche U20-Nationalmannschaft beim 4:0 gegen Italien im Kreuzeiche-Stadion einen Gala-Auftritt hin. Die SSV-Kicker waren allesamt im Stadion, allerdings im Arbeitseinsatz. Vielleicht konnte der eine oder andere einen Blick auf das Geschehen auf dem Rasen richten und sich für den nächsten Heimauftritt inspirieren lassen. Am Samstag (15.30 Uhr) erwarten die Reutlinger den FC Nöttingen.

Der Tabellen-13. FC Nöttingen, gegen den der SSV in den zurückliegenden fünf Oberliga-Begegnungen vier Mal verlor und einmal Unentschieden spielte, ist das Team der Stunde. Die beiden zurückliegenden Spiele wurden mit 12:0 Toren gewonnen - einem 4:0 gegen den Karlsruher SC II folgte ein 8:0 beim Türk. SV Singen. »Nöttingen verfügt über eine abgeklärte, sehr spielstarke Truppe«, urteilt SSV-Trainer Alexander Strehmel. »Die spielen schnörkellos nach vorne und wissen, wo das Tor steht.« Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Nöttingen extrem schlecht aus den Startlöchern kam. 1:5 in Gmünd, 0:0 gegen Göppingen, 0:2 in Aalen, 0:2 gegen Mannheim, 2:3 in Hollenbach - nach fünf Spielen gegen, und das muss man auch sagen, zumeist starke Gegner waren die Nordbadener Tabellenletzter.

Leistungssteigerung nötig

Gegen Nöttingen können die Reutlinger wieder auf Leander Vochatzer bauen, der sich beim 3:2 gegen Backnang eine Rote Karte abholte und eine Zwei-Spiele-Sperre absitzen musste. »Leander tut der Mannschaft gut«, freut sich Strehmel über die Rückkehr des 28-Jährigen. Erneut nicht zur Verfügung steht Riccardo Gorgoglione, den eine schwere Grippe flachlegte. Torhüter Marcel Binanzer (Schlüsselbeinbruch) wurde am Dienstag erfolgreich operiert.

Beim Tabellenachten Reutlingen riss zuletzt eine Serie von fünf Begegnungen ohne Niederlage. In Ravensburg setzte es nach einer frühen 1:0-Führung eine 1:3-Niederlage. Mit ein paar Tagen Abstand zu dieser Partie betont Strehmel, »auch positive Sachen gesehen« zu haben. Mit der Defensivleistung, mit der Organisation gegen den Ball, war er zufrieden. Bei den drei Gegentreffern allerdings leistete sich der SSV eklatante individuelle Patzer. Und: In der Offensive war Harmlosigkeit Trumpf. Viel Ballbesitz, wenig Ertrag. Strehmel: »Wir haben uns in den Eins-gegen-Eins-Aktionen nicht durchsetzen können, haben oft die falschen Pässe gespielt.« Bleibt aus SSV-Fan-Sicht zu hoffen, dass der eine oder andere Spieler am Dienstag die U20-Nationalspieler gut beobachtet hat. (GEA)