Der lange Anlauf des Moritz Kuhn beim SSV Reutlingen

REUTLINGEN. Moritz Kuhn könnte beim Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen die Rolle des Führungsspielers einnehmen. Er sollte auch Führungsaufgaben im Team übernehmen. Das große Aber: Kuhn steht seit dem 1. Juli 2024 bei den Nullfünfern unter Vertrag, hat aber bislang noch keine Pflichtspiel- oder Testspielminute absolviert. Der Grund: Verletzungen. »Ich brauche noch ein paar Trainingseinheiten zum Herantasten. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis ich einsatzbereit bin«, kündigt der 34-Jährige an.

Die SSV-Fans dürfen sich freuen: Wenn der vielseitig einsetzbare Kuhn zurückkehrt und sein früheres Leistungsvermögen zu großen Teilen wieder abrufen kann, dann könnte die Post abgehen. Seine Vita liest sich beeindruckend: In der 2. Bundesliga absolvierte er 60 Spiele (zwei Tore), in der 3. Liga stand er in 119 Begegnungen (sieben Treffer) und in der Regionalliga in 117 Partien (18 Tore) auf dem Platz. Zuletzt bei der TSG Balingen agierte er auf der Achter-Position, bei seinen vorherigen Stationen kam er zumeist als Rechts- oder Linksverteidiger zum Einsatz. Und in seiner Jugendzeit tobte er sich als Offensiver aus, spielte Rechtsaußen, Linksaußen, Zehner. Ein echter Allrounder also.

Kuhn hatte zwar schon als Jugendlicher mit Verletzungen zu kämpfen, blieb aber in seiner Profizeit weitgehend von schweren Blessuren verschont. Lediglich in der Saison 2018/19 erwischte es ihn mit einem Meniskusabriss. »Ansonsten hatte ich keine größeren Sachen«, blickt der Fitness-Fanatiker zurück.

Moritz Kuhn (rechts) von der SG Großaspach liefert sich in einem Testspiel einen Zweikampf mit Pierre Eiberger vom SSV Reutlingen. Foto: Joachim Baur Moritz Kuhn (rechts) von der SG Großaspach liefert sich in einem Testspiel einen Zweikampf mit Pierre Eiberger vom SSV Reutlingen. Foto: Joachim Baur

Seine jüngere Leidensgeschichte schlägt aber aufs Gemüt. Kuhn erinnert sich: »Im März 2024 habe ich mit der TSG Balingen in der Regionalliga im Schlienz-Stadion beim VfB Stuttgart II gespielt. Dabei zog ich mir einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.« Weil er nur eine Schwellung und sonst keine Probleme hatte, wurde auf eine Operation verzichtet. »Zwei Wochen später bin ich ins Training eingestiegen.« Am 20. April lief er in Offenbach auf dem Bieberer Berg letztmals für Balingen auf.

Und wie wurde der Wechsel zum SSV Reutlingen eingefädelt? »Der Kontakt zu Christian Grießer ist nie abgerissen.« Kuhn hielt sich vor seinem Einstieg bei der TSG Balingen im Sommer 2022 beim Kreuzeiche-Club fit, wollte damals aber noch einmal höherklassig unterkommen. Im Frühjahr 2024 hat sich Grießer schließlich bei Kuhn über dessen Pläne erkundigt und ihm einen Wechsel zum SSV schmackhaft gemacht. Mit Erfolg.

Im Juli vergangenen Jahres stieg Kuhn beim damals von Philipp Reitter gecoachten Oberligisten ins Training ein, tastete sich in den Übungseinheiten immer näher heran, ehe er sich im Training das Knie verdrehte. Meniskus-Operation. Wieder eine Zwangspause. Doch mittlerweile ist Kuhn sehr guter Dinge, der Mannschaft demnächst bei Pflichtspielen auf dem Platz helfen zu können.

Seit dem 1. Juli steht Kuhn beim Kreuzeiche-Club nicht nur als Spieler, sondern auch als Leiter der SSV-Akademie unter Vertrag. »Ich wollte im Fußball bleiben, das ist mein Leben.« Zuvor hatte er nach seinem Wechsel zur TSG Balingen bei seinem Schwiegervater in einer Firma für Abdichtungstechnik gearbeitet. »Ich war von 7 bis 17 Uhr auf der Baustelle und bin dann häufig direkt ins Training gefahren«, blickt er zurück. Die Zeit auf der Baustelle habe ihn »geprägt«. Kuhn sollte die Firma übernehmen, hat diesen Plan aber verworfen. Nun hat er beim SSV eine Doppelrolle inne. »Da bin ich Christian Grießer, Joe Yebio und Sascha Schneider dankbar für diese Chance und dieses Vertrauen.«

Moritz Kuhn in der Saison 2023/24 im Trikot der TSG Balingen. Foto: T.Baur/Eibner Moritz Kuhn in der Saison 2023/24 im Trikot der TSG Balingen. Foto: T.Baur/Eibner

Kuhn unternimmt beim SSV einen langen Anlauf, bis er sein Können auf dem Spielfeld zeigen kann. Als Jugendlicher hat er ebenfalls viele Höhen und Tiefen erlebt. Benötigte einen guten Atem, bis er sich als Profi durchgebissen hatte. Der in Ruit aufgewachsene Kuhn landete 2001, als Zehnjähriger, beim VfB Stuttgart. Zwei Jahre später zog er sich einen Kreuzbandriss zu. »Beim Freizeitkicken.« Nach der Reha plagten ihn wieder Knieprobleme. Kuhn zog deshalb einen Schlussstrich. »Als 13-Jähriger habe ich mit dem Fußballspielen aufgehört.«

Fortan griff er beim TV Nellingen mit seinen Kumpels zum Tischtennisschläger, wurde Vereinsmeister. Über den Wettbewerb »Jugend trainiert für Olympia« kehrte er zum Fußball zurück. Die Realschule Nellingen erreichte das Bundesfinale in Berlin. Mit Kuhn als Leistungsträger. Danach spielte er für die B-Junioren des VfL Kirchheim in der Oberliga und für die A-Junioren des TV Nellingen in der Verbandsstaffel. Nachdem er am Berufskolleg in Stuttgart das Fachabitur in Angriff nahm, habe sein Vater die Initiative ergriffen und beim VfB Stuttgart angerufen. »Da bin ich ihm bis heute dankbar«, schmunzelt Kuhn. Er durfte im Probetraining bei den VfB-A-Junioren vorspielen und wurde schließlich in das Team von Trainer Jens Keller integriert. »Zu Beginn habe ich mich extrem schwer getan. In Nellingen hatten wir zwei Mal pro Woche Training, beim VfB dann täglich.«

Später rückte er beim VfB Stuttgart in den Drittliga-Kader, ehe 2010 der nächste Verletzungs-Rückschlag folgte. In einem Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers im Schlienz-Stadion verdrehte sich Kuhn das Knie. Kreuzband-Operation, Knorpelschaden behoben, die Saison 2010/11 war gelaufen.

Ab der Spielzeit 2012/13 fasste Kuhn Fuß im Männerbereich. »Der Schritt zurück in die Regionalliga zur SG Großaspach war für mich das ideale Sprungbrett. Da habe ich Selbstvertrauen gewonnen und immer gespielt.« 2014 gelang ihm mit Großaspach der Aufstieg in die 3. Liga, als der SV Sandhausen bei ihm anklopfte. 2. Bundesliga. Das war reizvoll. Kuhn stand drei Jahre in Diensten der Sandhäuser, hatte aber zunächst Anlaufschwierigkeiten. In seinem dritten Jahr, unter der Regie von Trainer Kenan Kocak (einst Spieler beim SSV Reutlingen), kam er häufig zum Einsatz, dennoch wechselte er 2017 zum damaligen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Trainer Rüdiger Rehm, ebenfalls ein Ex-Reutlinger, lotste ihn nach Wiesbaden. »Dort hatte ich meine erfolgreichste Zeit und war beispielsweise in der kicker-Rangliste auf meiner Position zwei Mal vorne.« 2019/20 stieg er mit Wiesbaden in die 2. Liga auf.

2021 wollte Kuhn zu einem Traditionsverein wechseln, verhandelte mit dem 1. FC Saarbrücken, landete dann aber bei Türkgücü München, das ebenfalls in der 3. Liga angesiedelt war. Er habe mit beiden Clubs »tolle Gespräche« geführt. Türkgücü habe einen »unglaublich guten Kader« und den Aufstieg in die 2. Liga im Visier gehabt. Wenige Monate später gingen die Münchner in die Insolvenz. Kuhn kehrte ins Schwabenland zurück. Nun, gut drei Jahre später, fiebert Kuhn seinem ersten Einsatz im SSV-Trikot entgegen. (GEA)