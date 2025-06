Dauerbrenner und Torgarant beim SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wer hat für den Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen in der zurückliegenden Saison am häufigsten gespielt? Wer traf am öftesten? Wie sieht die Zuschauer-Entwicklung aus? Ein Rückblick.

- Die Platzierung: Der SSV wurde mit 49 Punkten aus 34 Spielen Neunter. Diese Platzierung schafften die Nullfünfer letztmals in der Spielzeit 2021/22. Damals wurden 55 Zähler eingeheimst, allerdings in 38 Begegnungen. Weiter oben ins Ziel kam der SSV zum letzten Mal in der Saison 2017/18, als mit 55 Punkten aus 34 Partien Position sieben heraussprang. Seit dem Abstieg ins baden-württembergische Oberhaus im Jahr 2010 - nach der Insolvenz war der SSV ein Zwangsabsteiger, während es heute »nur« einen Punktabzug gibt - war Position sechs in der Spielzeit 2013/14 die beste Platzierung der Reutlinger.

- Die Einsatzliste: Dauerbrenner Yannick Toth war der einzige SSVler, der alle 34 Begegnungen absolvierte. Insgesamt kamen 33 Akteure zum Einsatz: Toth 34 Spiele, Luca Plattenhardt 33, Jonas Meiser 30, Tom Schiffel 30, Sladan Puseljic 30, Marcel Binanzer 28, Daniel Breuninger 28, Jonah Adrovic 27, Riccardo Gorgoglione 26, Jonas Vogler 25, Tobias Dierberger 24, Marco Gaiser 22, Onesi Kuengienda 19, Luca Meixner 19, Tom Ruzicka 18, Ben Schaal 15, Jannis Röhm 14, Konstantinos Markopoulos 14, Leander Vochatzer 13, Carson Hodgson 10, Manuel Walz 9, Cedric Guarino 9, Dominik Hozlinger 8, Mayimona Antonio 7, Johannes Wally 5, David Kemmler 4, Tanner Hodgson 2, Tim Wöhrle 1, Henoch Grauer 1, Donat Morina 1, Maxim Schmalz 1, Marko Zrilic 1, Noah-Elias Maurer 1.

Konstantinos Markopoulos (Nummer 9) ist der erfolgreichste SSV-Torschütze. Links: Leander Vochatzer, der in 13 Spielen vier Treffer markierte. Foto: Frank Pieth

- Ein- und Auswechselkönige: Gorgoglione wurde beim SSV 20 Mal ausgewechselt. 18 Mal vorzeitig vom Platz musste Adrovic. Am häufigsten eingewechselt wurde Gaiser (20 Mal).

- Fünf Rotsünder: In der Fairness-Tabelle belegt der SSV den letzten Platz. Satte fünf Mal wurde ein Reutlinger mit der Roten Karte bedacht - und zwar Binanzer, Dierberger, Vogler, Kuengienda und Puseljic.

- Die Torschützen: In 14 Spielen im SSV-Trikot traf Markopoulos elf Mal ins Schwarze. Bis Dezember vergangenen Jahres stand der 33 Jahre alte Stürmer in Diensten des Liga-Rivalen 1. CfR Pforzheim, für den er in 17 Partien zwölf Treffer erzielte. Damit kommt Markopoulos, der vor einem Jahr mit 29 Erfolgen Oberliga-Torschützenkönig wurde, auf insgesamt 23 Treffer. Die 57 Tore für den SSV erzielten: Markopoulos 11, Toth 9, Meiser 7, Breuninger 7, Gorgoglione 5, Vochatzer 4, Puseljic 3, Plattenhardt 2, Wöhrle 1, Dierberger 1, Adrovic 1, Vogler 1, Kuengienda 1, Ruzicka 1, Gaiser 1, Meixner 1, Guarino 1.

- Die Zuschauer: In den 17 Heimspielen des SSV wurden 17.387 Zuschauer gezählt - das ist ein Schnitt von 1.023 pro Partie. Acht Mal wurde die Tausender-Marke geknackt. In der Saison 2023/24 lag der Schnitt bei 804 Besuchern pro Spiel. Reutlingen belegt damit in der Oberliga-Zuschauerliste den zweiten Platz hinter dem VfR Aalen (1.629 Fans pro Spiel). In den 306 Oberliga-Begegnungen wurden 146.400 Zuschauer gezählt. Das ergibt einen Schnitt von 478 pro Partie.

- Oberliga-Rekord: Fabian Eisele wurde mit 36 Erfolgen Oberliga-Torschützenkönig. Rekord. Die bisherige Bestmarke hielt Marco Grüttner, der es 2021/22 auf 34 Treffer für den SGV Freiberg brachte.

- Aufstiegsrunde: Die TSG Balingen zog als Zweiter in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest ein. Im ersten Spiel gastieren die Balinger am Dienstag beim 1. FC Kaiserslautern II (Zweiter in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar). Weiterer Gegner in diesen Entscheidungsspielen ist Türk Gücü Friedberg (»Vize« in der Hessenliga). Die Aufstiegsrunde wurde in der Saison 2013/14 eingeführt. Bei neun Austragungen hat der Baden-Württemberg-Vertreter vier Mal den Sprung in die Regionalliga geschafft (zwei Mal der FC Nöttingen, der Bahlinger SC und im vergangenen Jahr der 1. Göppinger SV). (GEA)