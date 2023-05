Chronologie der Samstag-Begegnungen: SSV Reutlingen mit viel Spieltags-Glück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Da hatten wir viel Spieltags-Glück«, freute sich SSV-Routinier Denis Lübke. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer kamen gegen den FC Holzhausen nicht über eine Nullnummer hinaus, haben aber mit allerallergrößter Wahrscheinlichkeit den Klassenverbleib perfekt gemacht. Die Chronologie des vorletzten Spieltags in der Regionalliga Südwest und Oberliga Baden-Württemberg:

Samstag, 15.44 Uhr:

Wormatia Worms feiert Ramzi Ferjani, der seine Farben in der Regionalliga-Partie beim FC Homburg mit 3:2 in Führung bringt. Für Worms liegt der dritte Sieg in Folge in Reichweite, die Hoffnung auf den Ligaverbleib wächst.

15.46 Uhr:

Der Ex-SSVler Ruben Reisig hilft dem SSV. Der Defensiv-Allrounder erzielt für den SGV Freiberg im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt den 2:2-Endstand. Freiberg darf wenig später den Verbleib in der Regionalliga feiern.

15.47 Uhr:

Fanol Perdedaj trifft für Homburg gegen Worms – 3:3.

15.53 Uhr:

Philipp Hoffmann erzielt das 4:3 für Homburg. Katzenjammer bei Worms, das aber noch nicht abgestiegen ist.

15.54 Uhr:

Sean-Andreas Seitz vom VfR Aalen markiert vor 1 321 Zuschauern in der Ostalb-Arena den 2:1-Siegtreffer gegen den FC Rot-Weiss Koblenz. Damit sind Koblenz und Worms nicht mehr zu retten. Diese beiden Teams und Schlusslicht Eintracht Trier spielen nächste Runde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der VfR Aalen und der SGV Freiberg dagegen können aufatmen, können für eine weitere Regionalliga-Spielzeit planen. Der Klassenverbleib von Aalen und Freiberg machte auch in den Oberliga-Stadien die Runde. Damit steht fest, dass maximal drei Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg absteigen.

16.03 Uhr:

Felix Hörger erzielt für den FV Ravensburg in der Oberliga-Begegnung beim ATSV Mutschelbach per Strafstoß das 1:1. Das ist später auch der Endstand. Ravensburg ist damit ebenso wie der SSV fast am rettenden Ufer.

17.02 Uhr:

Der 1. FC Rielasingen-Arlen präsentiert sich in Torlaune. Albert Malaj steuert den Treffer zum 4:1-Endstand gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen bei. Rielasingen hat es damit am letzten Spieltag in Backnang selbst in der Hand, den Ligaverbleib klar zu machen.

17.04 Uhr:

Stephane Njike vom Offenburger FV trifft zum 3:0-Endstand gegen die TSG Backnang. Offenburg liegt in der Rückrundentabelle auf dem fünften Platz und feiert den Klassenverbleib, den viele Experten nach der Hinrunde nicht für möglich gehalten haben. (GEA)