»Brutales Talent« führt den SSV Reutlingen gegen Backnang zurück in die Erfolgsspur

REUTLINGEN. Einige Minuten nach der Nervenschlacht beim 3:2-Sieg gegen die TSG Backnang ließ die Anspannung bei den Spielern des SSV Reutlingen nach und wich der Freude. Freude darüber, im fünften Anlauf den ersten Erfolg in der Fußball-Oberliga eingefahren zu haben. "In der Summe war das verdient", sagte Innenverteidiger Jonas Vogler. Der 28-Jährige sprach von einem "geilen Spiel". So gut fühlte es sich an, weil nach 45 Minuten alles andere als sicher war, dass die Kreuzeiche-Kicker mit drei Punkten aus dem Match gehen würden. Der Zwischenstand lautete nämlich 1:2, nachdem man eine 1:0-Führung innerhalb von zwei Minuten aus der Hand gegeben hatte. Zudem sah Mittelfeldmann Leander Vochatzer unmittelbar vor der Pause die Rote Karte. "Wir haben es uns unnötig schwer gemacht, bilanzierte Trainer Alexander Strehmel. Doch am Ende zeigte die Heimelf vor 650 Zuschauern eine starke Reaktion.

- Traumtor des »brutalen Talents«

Maßgeblichen Anteil daran, dass für den SSV Reutlingen am Ende alles gut wurde, hatte Offensivmann Maxim Schmalz, der zur zweiten Halbzeit in die Partie kam und mit seinem Tempo über die linke Seite für Entlastung und Gefahr sorgte. So auch in Minute 52. Während eines Konters legte Konstantinos Markopoulos auf den 19-Jährigen, der den Ball mit einem Kontakt spielerisch über den Fuß des letzten Abwehrmannes lupfte und die Kugel zum 2:2 unhaltbar ins lange Eck zirkelte. Es war ein Traumtor, an technischer Perfektion kaum zu überbieten. Strehmel lobte später: »Was er nach vorne im Eins- gegen-Eins macht, ist klasse. Er ist frech, fröhlich, frei. Im Training will keiner gegen ihn spielen, weil er so schwer zu verteidigen ist.« Und vor allem war es die Szene, die die Nullfünfer dem Erfolg wieder näher brachte und für einen mentalen Aufschwung sorgte. Die Frage, warum Schmalz häufig nicht von Beginn an auf dem Rasen steht, erläuterte der SSV-Coach aber auch. »In seiner Defensivarbeit muss er sich weiter verbessern, aber heute ist es gut gegangen.« Der Kommandogeber ging durch die schwierige Situation zur Halbzeit ein wenig ins Risiko – auch weil Schmalz' Teamkollegen für den Youngster plädierten. »Die älteren Spieler haben sogar gefordert, dass ich ihn bringe, weil sie ihn aus dem Training kennen«, erklärte Strehmel.

- Strehmels gutes Händchen

Und so war auch Trainer Strehmel mit seinem guten Händchen einer der Gewinner des Tages. Für den zweiten Durchgang brachte er nicht nur Torschütze Schmalz, sondern später auch Außenbahnspieler Philipp Majewski, der in der 81. Minute das Siegtor für seine Farben schoss. In der Kabine behielt Strehmel die Ruhe, thematisierte die Rückschläge der ersten Halbzeit gar nicht erst, sondern blickte nur nach vorne. Der Plan, kein Gegentor mehr zu kassieren und geduldig auf die Chancen zu lauern, ging auf.

- Schlitzohr Sauerborn

Schlitzohr Willie Sauerborn sorgte dafür, dass sich der SSV nach 27 Minuten für einen bis dahin extrem starken und dominanten Auftritt belohnen konnte. Im gegnerischen Strafraum stellte der Stürmer, der seit seiner Rückkehr im Sommer einen schweren Stand beim Club hat, seinen Körper geschickt zwischen Ball und Gegner. Ein Verteidiger lief auf, der 31-Jährige kippte um, Schiedsrichter Alessio Remili pfiff. Markopoulos trat vom Punkt an und ließ Backnangs Keeper Yusuf Tirso keine Chance. Gäste-Coach Mario Marinic sagte: »Ich weiß nicht, ob das Elfmeter ist, ich musste schon ein bisschen schmunzeln.« Strehmel sah es ähnlich: »Ich denke, den muss man nicht pfeifen. Aber wir hatten in den vergangenen Spielen auch strittige Situationen gegen uns. Ich glaube, dass sich sowas im Laufe der Saison immer wieder ausgleicht.«

- Markopoulos lässt Chancen aus

Markopoulos erlebte einen Tag mit Höhen und Tiefen. Seinen Strafstoß verwandelte der 33-Jährige in Torjägermanier. In den ersten 45 Minuten verpasste der 33-Jährige aber zwei maßgeschneiderte Flanken allein vor dem gegnerischen Gehäuse knapp, weil er einen Tick zu langsam war. Durch die ausgelassenen Möglichkeiten erst konnte Backnang durch die Treffer von Fabijan Domic (37.) und Lukas Hornek (39.) an den Nullfünfern vorbeiziehen.

- Binanzer spielt dem Gegner in die Füße

Das erste Gegentor ging auf die Kappe von Torhüter Marcel Binanzer, dem im Aufbauspiel ein unüblicher Fehler unterlief. Der SSV-Kapitän spielte einen Pass direkt in die Füße des Gegners, der sich für das Geschenk bedankte.

- Vochatzer sieht Rot

»Wir schießen uns immer wieder selbst ins Bein«, ärgerte sich Strehmel nach der Roten Karte gegen Leander Vochatzer in der 45. Minute. Es war bereits der dritte Platzverweis nach Sladan Puseljic und Markopoulos in der noch jungen Spielzeit gegen seine Mannen. »Das darf einem so erfahrenen Spieler normalerweise nicht passieren.« Aber was war überhaupt passiert? Nach einem Zweikampf fiel der 28-Jährige zu Boden, rollte weiter und traf dabei seinen Gegenspieler mit dem Fuß. Alessio Remili wertete das als Tätlichkeit. (GEA)