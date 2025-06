Blitzturnier des SSV Reutlingen steht an der Kreuzeiche bevor

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Schmankerl an der Kreuzeiche: Der Oberligist SSV Reutlingen veranstaltet am am Samstag, 5. Juli, ein Blitzturnier. Mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und dem FC St. Gallen, ein Top-Club in der Schweizer Super League, sind zwei Mannschaften zu Gast, die die Vereinsgeschichte des SSV Reutlingen auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Das Turnier ist Teil der Veranstaltungen zum 120-jährigen Vereinsjubiläum, das mit dem Heimspiel gegen den VfR Mannheim am 10. Mai eingeläutet wurde – einen Tag nach dem Gründungsdatum des Vereins am 9. Mai 1905.

Die erste Partie zwischen dem SSV und Kaiserslautern wird um 13 Uhr angepfiffen. Um 14.30 Uhr beginnt die Begegnung zwischen Lautern und FC St. Gallen und ab 16 Uhr steigt das Duell zwischen St. Gallen und Reutlingen. »Lautern und St. Gallen wurden nicht zufällig eingeladen«, erklärt der SSV-Vorsitzende Sascha Schneider. »Mit Kaiserslautern verbindet uns eine gemeinsame Vergangenheit auf sportlicher Ebene, mit St. Gallen eine gewachsene Freundschaft, die mittlerweile seit fast 20 Jahren besteht.«

Der 1. FC Kaiserslautern war bereits in den 1950er-Jahren öfter zu Gast in Reutlingen. Die Pfälzer bestritten auch das Eröffnungsspiel des Kreuzeiche-Stadions im Jahr 1953. In der zurückliegenden Zweitliga-Saison mischte der FCK lange Zeit im Aufstiegsrennen mit und landete letztlich auf dem siebten Platz. Der FC St. Gallen beendete die zurückliegende Runde in der Schweizer Super League auf dem vierten Platz. Trainiert wird St. Gallen seit einem Jahr von Enrico Maaßen. Der 41-Jährige coachte davor den Bundesligisten FC Augsburg. (kre)