Beim SSV Reutlingen geht es jetzt Schlag auf Schlag

REUTLINGEN. Die Fußballer des SSV Reutlingen feiern in diesen Monaten ihr 120-jähriges Bestehen. Zum Auftakt gab es eine internationale Veranstaltung für U10-Mannschaften, dann ein Blitzturnier mit dem 1. FC Kaiserslautern, FC St. Gallen und den Nullfünfern. An diesem Samstag wird die dritte Veranstaltung im Rahmen von »120 Jahre SSV« aufgelegt. Der Höhepunkt: Ab 15.30 Uhr trifft der DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart auf das spanische Top-Team Celta Vigo (wir berichteten). Auch den Anhängern des SSV wird einiges geboten. Zwischen 12 und 14 Uhr gibt es vor dem Kreuzeiche-Stadion eine Präsentation aller Mannschaften. Zunächst wird das Frauen-Team vorgestellt, dann die Jugend-Mannschaften der Altersklassen U19 bis U10 und zum Abschluss die Oberliga-Garde. Die Spieler der Ersten schnüren dann auch noch die Fußballschuhe: um 18 Uhr wird das Testspiel gegen den südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf angepfiffen.

Wer läuft als Linksverteidiger auf?

Bei der Oberliga-Truppe des SSV geht es in den nächsten Tagen Schlag auf Schlag. Am Samstag steht der Test gegen Pfullendorf, am Dienstag (18.30 Uhr) das WFV-Pokal-Zweitrundenspiel beim Landesligisten SV Zimmern und am Freitag, 1. August (19 Uhr), das Punktspielauftaktspiel beim FC 08 Villingen auf dem Programm. »Wir werden gegen Pfullendorf eine gute Mannschaft aufbieten, schließlich müssen wir unseren Rhythmus finden«, erklärt Trainer Alexander Strehmel. Nicht dabei sind Konstantinos Markopoulos, der voraussichtlich am Sonntag aus Griechenland zurückkehrt, Jonah Adrovic und Johannes Wally. Eine große Frage beim SSV lautet in diesen Tagen: Wer läuft als Linksverteidiger auf? Ben Schaal ist eine Option, Strehmel testete mehrmals den etatmäßigen Sechser Nedim Pepic auf dieser Position, und zuletzt durfte sich Youngster Maxim Schmalz, normalerweise ein Offensiver, auf der linken Außenbahn präsentieren. (GEA)