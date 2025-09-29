Bei den A-Junioren des SSV Reutlingen ist »der Wurm drin«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Es ist grad echt der Wurm drin«, ärgert sich Maik Stingel über das dritte Unentschieden im vierten Spiel seiner A-Junioren des SSV Reutlingen. Gegen die SG HD-Kirchheim ging der Oberligist am Sonntag mit 1:1 (1:1) vom Platz, obwohl alles so gut begonnen hatte.

»Es wäre wieder mehr möglich gewesen. Unter normalen Umständen erwarte ich, dass wir drei Punkte holen«, sagt der Trainer der Nullfünfer. Aber warum sind die Umstände nicht normal? »Einfach, weil es gerade irgendwie nicht laufen will«, betont der 33-Jährige. Statt drei Remis wären auch drei Siege möglich gewesen, meint er. Aber das Momentum spielt momentan nicht mit. So auch gegen Kirchheim.

Starker Start

Reutlingen startete stark und dominierte die ersten 20 Minuten. Leon Holder konnte sich nach einem frühen Ballgewinn belohnen und schoss zur Führung (7.) für die Heimelf ein. Doch schon bald folgte eine zurzeit symptomatische Szene. Im eigenen Ballbesitz rutschte Mika Stauss unbedrängt aus, der Gegner schnappte sich die Kugel und konterte. Nach einem »blöden Zweikampf« (Stingel) im Strafraum, gab es Elfmeter, den die Gäste zum 1:1 nutzten. Zwar war der SSV kurz geschockt, dann aber bis zur 80. Minute wieder die bessere Mannschaft. Im letzten Drittel fehlten allerdings Entschlossenheit und Effektivität. Am Ende wurde es noch mal spannend, weil auch Kirchheim zu Chancen kam. »Wir müssen uns jetzt an den guten Dingen hochziehen«, sagt Stingel. Gut gefalle ihm das Pressing und die Einstellung seiner Spieler.

A-Jugend des VfL Pfullingen mit Niederlage

Die A-Jugend des VfL Pfullingen musste derweil beim FC Esslingen eine 1:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Die Pfullinger kamen zwar über gute Umschaltmomente in Richtung des Esslinger Tors, vergaben die Chancen aber meist leichtfertig. Ein eigentlich ungefährlicher Ball in den Strafraum sprang Samuel Hipp an die Hand. Esslingen verwandelte vom Punkt (7.). Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der FC (46.). Nach einem Freistoß verkürzte Milosh Paranuik auf 1:2 (64.). Wegen einer Roten Karte des Gegners warf der VfL gegen Ende noch mal alles nach vorne, jedoch ohne Erfolg. (GEA)