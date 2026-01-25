Auf den SSV Reutlingen kommt jetzt viel Arbeit zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann war beim 2:2 (1:1) des SSV Reutlingen im ersten Testspiel der Wintervorbereitung gefordert wie kein anderer: der neue Trainer Thomas Herbst. Ein wenig Zeit, mal durchzuatmen, blieb dem 38-Jährigen am Samstagnachmittag an der Kreuzeiche nicht. Zu fahrig und hektisch spielten seine verletzungsgeplagten Oberliga-Fußballer gegen den eine Klasse tiefer angesiedelten TSV Oberensingen.

Und so fiel das Fazit wie folgt aus: »Wir müssen uns strecken, da ist Luft nach oben«, betonte Herbst, der kein Geheimnis daraus machte, dass er den ersten Test gerne gewonnen hätte. Allerdings war die Ausgangslage für die Nullfünfer auch schon ziemlich kritisch. Viel Stammpersonal fehlte verletzungs- oder krankheitsbedingt. »Wir haben drei A-Jugend-Spieler mitgenommen, sonst wären wir heute 13 Mann gewesen. Das ist extrem bitter«, verdeutlichte der Coach. Und so mussten seine Kicker auf für sie ungewöhnlichen Positionen ran. Außenbahnspieler Marlon Gangloff (22) startete beispielsweise mit dem 19 Jahre jungen Johannes Wally im Mittelfeldzentrum. Die Sturmspitze bildeten mit Leander Vochatzer und Noah Maurer ebenfalls zwei Spieler, die sonst auf anderen Positionen zu finden sind.

SSV mit Spielidee überfordert

Dementsprechend schwach war der Start des Teams in die Begegnung. Reutlingen versuchte, gegen das Pressing von Oberensingen mit flachen Bällen hinten herauszuspielen. Das allerdings glückte in den seltensten Fällen. Mit der neuen Spielidee waren die Fußballer zunächst hoffnungslos überfordert. Auch Herbst merkte an der Seitenlinie an: »Die Fehlerquote ist einfach viel zu hoch.« In der 13. Minute gingen die Gäste verdient in Führung. Im Minutentakt redete der SSV-Coach ruhig und sachlich auf seine Mannen ein. »Lass dir Zeit, schau es dir an, schau es dir an« oder »einfach den Ball schnell laufen lassen«, war zu vernehmen.

Nach 26 Minuten kam der SSV durch ein Stolper-Eigentor der Oberensinger zurück. Mit laufender Spieldauer steigerte sich die Heimelf. Lino Kuhn und Yannick Toth kamen für die zweite Halbzeit in die Partie. Sie brachten Stabilität und Struktur hinein. Trotzdem lagen die Nullfünfer nach 52 Minuten zunächst zurück, weil Marlon Lander einen Freistoß direkt im Tor versenkte. Nur drei Zeigerumdrehungen später antwortete der SSV. Eine Freistoßflanke von Moritz Kuhn verwertete Innenverteidiger Sladan Puseljic per Kopf. Weiter steigerte sich Reutlingen, doch es blieb beim Unentschieden.

Weniger Fehler machen

Und der Erkenntnis, dass eine Menge zu tun ist beim abstiegsbedrohten Oberligisten. »Man kann in vielen Dingen sagen, dass wir daran noch arbeiten müssen«, sagte Herbst. Beispielsweise an der Passgenauigkeit, den Umschaltsituationen, dem Gegenpressing. »Wir müssen deutlich weniger Fehler machen. Sowohl mit als auch ohne Ball«, so der Trainer. Dass ihm in der Vorbereitung bisher über ein halbes Dutzend Leistungsträger fehlen, erleichtert die Sache nicht. »Es ist schon jetzt angespannt«, merkte Herbst zur personellen Lage an, gab sich dann aber kämpferisch: »Es ist der Anfang. Es ist ein Prozess. Auf diesem Spiel können wir trotzdem aufbauen.« (GEA)