A-Junioren des SSV Reutlingen verlieren 2:3 gegen den SC Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einen bitteren Nachmittag erlebten die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen im Topspiel der DFB-Nachwuchsliga (Hauptrunde B) gegen den SC Freiburg. Aufgrund von einfach vermeidbaren Fehlern unterlagen die Mannen von Trainer Maik Stingel im Stadion an der Kreuzeiche mit 2:3 (0:2) gegen den Tabellenführer. »Das Ergebnis spiegelt nicht ansatzweise den Spielverlauf wider«, erklärte der Coach danach, konnte seinen Jungs aber im Prinzip keinen Vorwurf machen. »Wir können erhobenen Hauptes rausgehen. Wir haben es uns durch individuelle Fehler vermasselt.«

Genau diese Aussage traf den Nagel auf den Kopf. Nachdem Reutlingen losgelegt hatte wie die Feuerwehr, folgte zwischen der 25. und der 45. Minute eine unerklärliche Schwächephase der Nullfünfer, die am Ende wohl die Punkte kostete. Nach einer Fehlerkette (»Da hätten wir in drei bis vier Situationen klären können«, meinte Stingel) erzielte Leon Sawas für die Gäste die Führung. Gerade mal drei Zeigerumdrehungen später war der SSV dann komplett von der Rolle. Verteidiger Jonathan Hageloch ließ sich von Bismark Adomah überlaufen, gleichzeitig rannte der Reutlinger Schlussmann Etienne Birkhofer unnötigerweise aus dem Tor, war aber zu langsam, um den pfeilschnellen Angreifer zu stoppen, der auf 2:0 aus Sicht der Gäste erhöhte.

Gegentor aus dem Nichts

Der zweite Durchgang begann wie der erste. Das Stingel-Team hatte sich berappelt und machte das Spiel. Der auffällige Noah-Elias Maurer tankte sich in Minute 50 durch, sein Schuss aber war zu zentral. Kurze Zeit später striff ein Kopfball vom eingewechselten Elia Reichardt knapp am langen Pfosten vorbei. »Weiter, weiter, weiter. Gut so Männer«, feuerte Stingel von außen an. Doch es folgte der nächste Rückschlag. Mit dem ersten Schuss in der zweiten Halbzeit traf Elijah Oguguo (65.) aus dem Nichts in den Winkel, nachdem er sich zuvor auf dem Flügel durch gedribbelt hatte.

Wer nun aber gedacht hatte, beim Stand von 0:3 sei die Partie gelaufen gewesen, der hatte sich getäuscht. Die A-Junioren des SSV gaben nicht auf. Schlitzohr Maxim Schmalz führte einen Freistoß schnell aus und verkürzte (68.). Maurer verwandelte einen Handelfmeter (82.) und plötzlich war trotz der einfachen Gegentore wieder alles möglich. Die Riesen-Chance zum 3:3 bekam Joker Jamie-Noah Demir. Sein Schuss aber ging am Kasten vorbei, die erste Niederlage im sechsten Spiel für Reutlingen war damit besiegelt. »Man muss den Jungs hoch anrechnen, dass sie nach dem 0:3 so gegen Freiburg zurückgekommen sind«, meinte Stingel. »Dass wir irgendwann verlieren, war eh klar. Jetzt geht der Blick nach vorne.« (GEA)