A-Junioren des SSV Reutlingen geben 2:0-Führung aus der Hand

Bitte aktivieren Sie Javascript

FREIBURG. Trotz einer 2:0-Führung beim Freiburger FC können die A-Junioren des SSV Reutlingen auch nach dem zweiten Saisonspiel nicht über den ersten Sieg jubeln. Zum Leidwesen von Trainer Maik Stingel endet die Oberliga-Partie 2:2.

Dabei hatten die Nullfünfer die ersten 60 Minuten im Griff. »Da waren wir die bessere Mannschaft, hatten die klareren Chancen«, berichtet Stingel. Tim Riehle (12. Minute) und Jannik Maier (54.) belohnten das Team mit ihren Treffern. Auch defensiv zeigte sich der SSV im Vergleich zum 4:4 der Vorwoche gegen die TSG Balingen verbessert, setzte Freiburg früh unter Druck und kam so zu Ballgewinnen. Doch zwei individuelle Fehler brachte die Fußballer um den Lohn. Erst geriet ein Rückpass zu kurz und wurde zur Einladung für Jakob Naschold (58.), der das 1:2 erzielte. Dann bekam die Hintermannschaft einen simplen langen Ball nicht verteidigt. Luis Schneider stellte auf 2:2. »Das darf so nicht passieren«, betonte Stingel.

Am Ende hatte sein Team sogar noch Glück, mit einem Punkt vom Feld zu gehen. Nach einem Foul von Kjell Otterbach im Strafraum gab es Elfmeter und zudem Gelb-Rot. Keeper Lucas Attanasio hielte den Versuch jedoch und damit den Punkt fest. (GEA)