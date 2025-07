2:1-Achtungserfolg des SSV Reutlingen gegen den 1. FC Kaiserslautern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen sorgte beim Jubiläums-Blitzturnier im Kreuzeiche-Stadion für einen Paukenschlag. Der Fünftligist gewann das Auftaktspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. In der zweiten Partie des Dreier-Turniers setzte sich der schweizer Erstligist FC St. Gallen gegen Kaiserslautern mit 2:0 durch. Im abschließenden Spiel hatte Reutlingen gegen St. Gallen mit 0:1 das Nachsehen.

»Auf die Leistungen in diesen beiden Begegnungen lässt sich aufbauen«, lautete das Fazit von Reutlingens Trainer Alexander Strehmel. »Wir haben eine Charakter-Mannschaft«, ist der Ex-Profi mit der Zusammenstellung des Kaders zufrieden. Bitter aus SSV-Sicht: Youngster Manuel Walz musste gegen St. Gallen wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Und Routinier Luca Plattenhardt spielte gegen Kaiserslautern nach einem Zusammenstoß bei einem Kopfball mit einem Turban weiter. Später wurde er genäht und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Kaiserslautern ging gegen Reutlingen durch Daniel Hanslik in Führung. »Wir hätten in der ersten Halbzeit das 2:0 machen müssen«, urteilte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht. Der SSV hielt mit zunehmender Spieldauer immer besser mit und zeigte ansehnliche Kombinationen. Konstantinos Markopoulos erzielte in der 26. Minute nach starker Vorarbeit von Jonas Meiser und Leander Vochatzer das 1:1. Goalgetter Markopoulos zeichnete auch für den zweiten Reutlinger Treffer verantwortlich - in der 44. Minute (gespielt wurden zwei Mal 30 Minuten) traf er nach einem Zuspiel von Nedim Pepic mit einem kernigen Schuss aus zwölf Metern.

Beim 2:0 von St. Gallen gegen Kaiserslautern erzielte Alessandro Vogt beide Treffer für die Schweizer, die vom ehemaligen Augsburger Bundesliga-Coach Enrico Maaßen trainiert werden. Edis Bytyqi erzielte im Duell zwischen St. Gallen und Reutlingen den einzigen Treffer in dieser Begegnung. (GEA)