18-jähriges »Kampfschwein« glänzt bei Oberligadebüt für den SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach 60 Minuten war das Oberligadebüt für Lino Kuhn gelaufen. Vom Feld musste der 18-jährige Mittelfeldspieler des SSV Reutlingen aber nicht, weil die Leistung nicht stimmte. Ganz im Gegenteil. Das aus der A-Jugend vor der Saison aufgestiegene Talent war mit den Kräften nach einem enormen Pensum beim 3:0 (1:0)-Sieg der Kreuzeiche-Fußballer gegen den FSV Bietigheim-Bissingen am Ende. Aber ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

»Er hat es super gemacht. Gegen den Ball überragend, mit dem Ball kaum Fehler. Das ist genau das, was wir sehen wollen«, lobte Kapitän Yannick Toth (27). »Er ist ein richtiges Kampfschwein.« Auch Trainer Alexander Strehmel war zufrieden: »Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sehr zweikampfstark, sehr präsent, sehr fit.« Bei seinem ersten Auftritt im Kreuzeichestadion wurde Kuhn eine besonders wichtige Aufgabe zuteil.

»Seine Aufgabe hat er zu 100 Prozent erfüllt«

Auf der Sechserposition vor der Abwehr war es ausgerechnet der Rookie, der für die Konterabsicherung gegen die schnellen Gegner sorgen sollte. Und das machte er mit Bravour. Kuhn überzeugte mit intelligenten Laufwegen, war im Spielaufbau immer anspielbar und defensiv genau dort, wo er gebraucht wurde. »Seine Aufgabe hat er zu 100 Prozent erfüllt«, sagte Strehmel. »Er hat die Mitte zugemacht, weil wir genau wussten, dass Bietigheim sehr konterstark ist.«

Der abgeklärte Auftritt des Neulings machte gleichzeitig seine Mitspieler besser. Im Mittelfeld konnten Toth und Leander Vochatzer (28) sich frei entfalten und den Gegner mit ihren Rotationen immer wieder vor Probleme stellen, weil Kuhn ihnen den Rücken freihielt. So durften die 680 Fans am Samstagnachmittag einen extrem spielfreudigen SSV bestaunen, der Bissingen in den ersten 45 Minuten teilweise schwindlig spielte. »Offensiv haben wir es heute deutlich besser gemacht als in den letzten Wochen«, analysierte Toth.

»Offensiv müssen wir heute eher sechs bis sieben Tore machen«

Der Lohn war das 1:0 in der 14. Minute. Während eines Konters scheiterte zunächst Torjäger Konstantinos Markopoulos, doch Toth versenkte den Nachschuss gedankenschnell. Das einzige Manko der Nullfünfer: Sie machten erneut deutlich zu wenig aus ihren gefährlichen Szenen. »Offensiv müssen wir heute eher sechs bis sieben Tore machen. Ich alleine wahrscheinlich drei«, sagte der Reutlinger Kapitän nach dem Spiel. So blieb die Partie lange offen.

Erst in der 77. Minute erhöhte der SSV. Joker Noah Maurer (19) köpfte nach Flanke von Ben Schaal (23) überlegt ein und war damit der nächste junge Wilde, der bei der Heimelf überzeugte. Doch damit nicht genug. Den Schlusspunkt setzte schließlich Stürmer Tom Ruzicka (19) in der Nachspielzeit. Insgesamt kamen gegen Bissingen sage und schreibe sieben Spieler zum Einsatz, die 20 Jahre alt oder jünger waren. In der Startelf stand beispielsweise auch Offensivkraft Maxim Schmalz (19), von dem Gefahr ausging, sobald er den Ball berührte. Das zweite Tor leitete er mit einem feinen Schnittstellenpass ein.

»Die entwickeln sich nur auf dem Platz weiter«

»Ich hatte zeitweise vier U19-Spieler gleichzeitig auf dem Feld«, sagte Strehmel, stellte aber klar: »Die entwickeln sich nur auf dem Platz weiter.« Und natürlich konnten die Nachwuchskicker auch nur deshalb so gut aufspielen, weil mit Vochatzer, Toth sowie Jonas Vogler (28) erfahrene Stammkräfte eine tadellose Partie hinlegten. Nicht zufrieden konnte Markopoulos (33) sein. Der Torjäger ließ gegen den FSV gleich mehrere hochkarätige Chancen liegen und donnerte die Wasserflasche während einer Trinkpause in Halbzeit zwei bedient auf den Boden.

Zum Sieg reichte es dennoch. Auch weil Torwart Dominik Hozlinger (22) immer genau dann zur Stelle war, wenn es hätte gefährlich werden können. Von seinem Coach wurde er deshalb als »Man of the Match« auserkoren.

»Sie haben klar verdient gewonnen, da müssen wir nicht drüber reden«, gab Gäste-Coach Haris Krak zu. »Hoffentlich ist das der Befreiungsschlag für die Jungs«, meinte Strehmel, dessen Team zuvor zwei Niederlagen in Folge hatte hinnehmen müssen. »Was uns heute ausgezeichnet hat, war unsere Körpersprache. Wir haben den Kopf immer oben behalten.« Allen voran die Talente um Lino Kuhn, die Lust auf mehr machen. (GEA)