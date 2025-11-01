1:1 des SSV Reutlingen nach fragwürdiger Roter Karte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach drei Niederlagen in Folge heimste der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen beim 1:1 (0:0) gegen den Karlsruher SC II einen Punkt ein und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz zwölf. »Bis zur Roten Karte haben wir ein gutes Spiel gemacht«, lautete das Fazit von Reutlingens Trainer Alexander Strehmel. »Die Rote Karte war die spielentscheidende Szene«, fügte er hinzu. Leander Vochatzer wurde in der 75. Minute des Feldes verwiesen. Eine sehr fragwürdige Entscheidung von Schiedsrichter Niklas Straßer. »Ich spiele den Ball von der Seite. Sekundenbruchteile später rutscht der Karlsruher in mich rein. Das hätte Freistoß für uns geben müssen«, beschrieb Vochatzer die Szene.

In der ersten Halbzeit vergab der SSV durch Yannick Toth und Moritz Kuhn zwei sehr gute Gelegenheiten. Defensiv standen die Reutlinger sehr gut. In der 53. Minute gingen die Gastgeber vor 1.070 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion in Führung. Nach einer Ecke von Vochatzer traf Toth per Kopfball. Für Toth war's bereits der fünfte Saisontreffer. Den Ausgleich erzielte mit einer sehenswerten Einzelleistung der Ex-SSVler Marius Mahle in der 79. Minute.

Bitter für den SSV. Moritz Kuhn musste zur Pause ausgewechselt werden. »Der Oberschenkel hat zugemacht«, berichtete der ehemalige Zweitligaspieler. Der für ihn eingewechselte Marlon Gangloff musste in der 62. Minute raus. Er zog sich eine Schultereckgelenkverletzung zu. (GEA)