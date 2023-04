1:1 des SSV Reutlingen in Rielasingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIELASINGEN. Albert Malaj brachte Rielasingen in der 26. Minute mit einem sehenswerten Seitfallzieher in Führung. Nach der Pause zog der SSV ein Powerplay auf, schlug zahlreiche Flanken in den Strafraum der Rielasinger, doch der Ausgleichstreffer fiel erst in der 81. Minute. Nach einer Hereingabe von Onesi Kuengienda drückte Riccardo Gorgoglione den Ball aus vier Metern über die Linie.

Im Tabellenkeller des baden-württembergischen Oberhauses wird es immer enger. Der SSV ist Elfter. Am Samstag, 22. April (15.30 Uhr), erwarten die Reutlinger im Kreuzeiche-Stadiion den Tabellenfünften 1. Göppinger SV. (GEA)