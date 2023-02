0:8 – SSV Reutlingen kommt bei Testspiel gegen TSG Hoffenheim II unter die Räder

Bitte aktivieren Sie Javascript

SINSHEIM. Brutaler Rückschlag für die Reutlinger Oberliga-Fußballer. Der SSV kam in einem Testspiel bei der eine Klasse höher in der Regionalliga angesiedelten TSG Hoffenheim II mit 0:8 (0:2) unter die Räder. »Mit unserer Leistung in der ersten Halbzeit war ich einigermaßen zufrieden«, berichtete der neue Reutlinger Trainer Maik Stingel. »Die letzten 25 Minuten, in denen wir sechs Gegentore kassierten, waren aber einfach schlecht. Da wurden wir förmlich überrollt.« Das dürfe, so Stingel, »nicht passieren, dass wir uns in der Schlussphase so abschlachten lassen«.

Der SSV begann mit Enrico Piu im Tor. Die Dreier-Abwehrreihe bildeten Arbnor Nuraj, Ivan Cabraja und Nils Staiger. Im Mittelfeld wurden Luca Meixner, Florian Krajinovic, Furkan Özüdogru, Samuel Mayer und Aaron Leyhr aufgeboten. Im Sturm agierten Riccardo Gorgoglione und Jovan Djermanovic. Eingewechselt wurden Kevin Founes (er kam bereits in der 28. Minute für den verletzten Cabraja), Pierre Eiberger, Lukas Glaser, Andreas Schilowez, Keeper Louis Potye und Vladan Djermanovic. Verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen Onesi Kuengienda, Tom Schiffel, Denis Lübke, Marco Gaiser und Yannick Sagert. Sein nächstes Testspiel bestreitet der SSV am Samstag (14 Uhr) an der Kreuzeiche gegen Verbandsligist SSV Ehingen-Süd. (GEA)