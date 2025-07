Zweitligist TV Reutlingen verliert 2:7 in Pforzheim

Der Tscheche Marek Jaloviec (Bild) sorgt für die Reutlinger 1:0-Führung und ist auch im Doppel an der Seite von Tim Handel am zweiten TVR-Punkt beteiligt . FOTO: BAUR

PFORZHEIM. Nichts zu holen gab es für Tennis-Zweitligist TV Bauer Finanz Reutlingen im Derby beim TC Wolfsberg Pforzheim. Vor 200 Zuschauern verlor die Mannschaft von Trainer Marek Kimla mit 2:7. Die Partie war bereits nach den Einzeln entschieden. Nach der Niederlage von Tim Handel im Spitzenspiel gegen Patrick Zahraj in drei Sätzen lagen die Gäste aussichtslos mit 1:5 in Rückstand.

Nur Marek Jaloviec gewann sein Einzel mit 6:3 und 6:4 gegen Roberto Cid Subveri. »Sehr schade, in zwei Einzeln haben wenige Bälle den Unterschied über Sieg und Niederlage ausgemacht. Ein 3:3 wäre möglich gewesen«, berichtete Kimla.

Schon vor dem ersten gespielten Ball gab es eine Überraschung: Die Achalmstädter verzichteten auf einen bezahlten Importspieler. Im Vergleich zum ersten Spieltag (5:4-Sieg gegen Ludwigshafen) ersetzte Marc Mail Routinier Peter Torebko an Position sechs. Für den 21-Jährigen war es das Debüt für die Achalmstädter. Im Duell gegen Jeremy Jahn schlug sich Mail wacker und musste sich nur knapp in zwei Sätzen geschlagen geben.

Schlagenhauf couragiert

Lasse Pörtner und Jeremy Schifris mussten klare Niederlagen einstecken. Noah Schlagenhauf zeigte gegen den Franzosen Dan Added (ATP 319) eine beherzte Leistung und musste sich erst nach 140 Minuten im längsten Spiel des Tages im Match-Tiebreak mit 8:10 geschlagen geben. Sechs der letzten sieben Zähler gingen an den um 1.189 Plätze besser datierten Pforzheimer Spieler.

In dem bedeutungslosen Doppeln wechselte Pforzheim vier frische Spieler ein. Jaloviec sicherte sich an der Seite von Handel den zweiten Sieg am Freitag gegen die Kombination Johann Willems und Andre Steinbach mit 7:5 und 6:1 zum 7:2-Endstand für Pforzheim. Am Sonntag spielt der TVR in Sprendlingen. (GEA)