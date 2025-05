Winter geht, Lauber kommt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf dem personellen Sektor gab es einen Dämpfer für die Regionalliga-Footballer der SSV Reutlingen 05 Eagles: Leander Winter wechselt kurzfristig in die 1. norwegische Liga als Importspieler. »Der kurzfristige Abgang schmerzt natürlich. Er war unser X-Faktor in der Offensive. Mit Nils Wortmann, Timo Golez und Carl Sigloch können wir diesen Verlust aber kompensieren«, erklärt Eagles-Coach Michael Häring. Geplant ist, dass Winter nach zwei Monaten wieder zu den Eagles zurückkehrt.

Am Sonntag (16 Uhr) spielen die Eagles als Tabellenführer beim Schlusslicht Fellbach Warriors, die bisher alle drei Partien verloren haben. Bitter für die Reutlinger: Patrick Brenzel und Marc Leipprand werden nach ihren Verletzungen aus dem Spiel gegen Freiburg vor drei Wochen wahrscheinlich für den Rest der Runde ausfallen. Running Back Luis List steht in Fellbach wegen einer Oberschenkelverletzung ebenfalls nicht zur Verfügung.

Dritter Sieg fest eingeplant

Beim Personal gibt es auch eine positive Nachricht: Pascal Lauber ist zurück bei den Eagles. Der Running Back wechselte eigentlich vor der Saison zum Zweitligisten Albershausen Crusdaders. »Er hat sich entschieden, doch wieder für uns zu spielen«, so Häring. Damit kommt Qualität zurück in den Kader. In der vergangenen Runde lief Lauber die meisten Yards für die Achalmstädter. Am Wochenende spielte Lauber bereits in der Reserve und erzielte einen Touchdown.

»Wir erwarten natürlich einen Sieg und wollen unsere Bilanz auf 3:0 Erfolge stellen. Das ist uns in der Geschichte noch nicht gelungen. Wir dürfen Fellbach aber nicht unterschätzen«, sagt Häring. Die Fellbacher würden »immer mit größtem Einsatz spielen, dazu ist es für uns das erste Auswärtsspiel. Wir spielen zudem nicht auf Rasen, sondern auf Kunstrasen«.

Bereits am Samstag (15 Uhr) tritt die Reserve der Eagles in der Kreisliga gegen die Hellenstein Rascals an. Das Team von Trainer Sven Haap hat bisher alle vier Begegnungen verloren, die Gäste haben einen Erfolg bei drei Niederlagen auf dem Konto. (tob)