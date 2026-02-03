Wie heftige Bob-Unfälle im Eiskanal künftig verhindert werden sollen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Es war eine Tragödie, die selbst den Fürsten schockierte. 1956 verunglückte der junge Liechtensteiner Bobpilot Moritz Heidegger tödlich in St. Moritz. Es war ein tragischer Unfall kurz vor dem Ziel der Natureisbahn. Fürst Franz Josef II., damals Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, forderte daraufhin den Präsidenten des Bobclubs Vaduz auf, »keinen liechtensteinischen Schlitten mehr starten zu lassen«. Es vergingen mehr als 30 Jahre, bis das Startverbot aufgehoben wurde. Erst 1989 gab es wieder eine Fahrt von Liechtensteiner Bobpiloten auf der Bahn in Innsbruck-Igls.

Auch heute kommt es immer wieder zu folgenschweren Stürzen. Erst zu Jahresbeginn beim Weltcup-Rennen in St. Moritz stürzte der Viererbob der USA gleich in der ersten Kurve. Drei der vier Athleten fielen aus dem Schlitten. Schwere Verletzungen blieben zum Glück aus. Noch in den 1980er und 1990er Jahren gab es Tote im Bobsport. Und erst in der vergangenen Saison kippte auch der Schweizer Viererbob von Weltklasse-Pilot Michael Vogt im Eiskanal von Altenberg um. Der Anschieber Sandro Michel rutschte hinten aus dem Bob. In der Zielkurve krachte der Bob auf Michel. Der Eidgenosse erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Brust und Becken. Axel Watter aus Filderstadt, neben Prinz Leopold von Bayern einer der Gründer des Royal Bobsleigh Automobil Clubs (RABC), erinnert sich noch gut an jenen verhängnisvollen Tag im Februar 2024. Kurz darauf stand für Watter fest: »Wir müssen die Bobfahrer besser schützen!«

Prototyp mit zwei neuen Sicherheitselementen

Beim Allianz Zentrum für Technik (AZT) in München und dem Bob- und Schlittenverband Deutschland (BSD) stieß er mit dieser Idee auf offene Ohren. Seither arbeiten BSD, Allianz und das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin an einem gesamtheitlichen Konzept, wie die Athleten in ihren Gefährten besser gesichert werden können. Im ersten Schritt wurde ein Prototyp entwickelt, der vor allem zwei neue Sicherheitselemente enthält. Es ist zum einen ein Schutzsystem, das optisch an den aus der Formel 1 bekannten Schutzbügel »Halo« erinnert. Beim neuen Allianz Safety Sled heißt der Überrollbügel nun »Hip«, wobei »Hip« für Head Impact Protector steht.

Zweites Sicherheitselement ist ein Sicherheitsgurt. Dieser soll die Anschieber in Zukunft davor schützen, dass sie bei Stürzen aus dem Bob geschleudert werden. Die Herausforderung für den federführenden AZT-Ingenieur Markus Beischl war dabei: Der Gurt darf den Anschieber nicht behindern, wenn er nach dem Start als letzter Fahrer in den Bob springt. Zudem hat er keine Zeit, diesen zu schließen. Die Sicherheitsexperten aus München haben deshalb einen Gurt konstruiert, bei dem die Anschieber nicht viel machen müssen.

Bobpilot Maximilian Illmann, der den Safety Sled bereits erprobt hat, ist zufrieden: »Wir haben ein System getestet, bei dem sich der Gurt selbstständig ohne Zutun des Bremsers schließt.« Die Variante lasse sich »einfach in jedes Gerät einbauen und stört das normale Startprozedere so gut wie gar nicht«. Denn nach dem Hineinspringen in den Bob nimmt der Anschieber schon heute beide Hände vor dem Oberkörper nach unten, um nach den Bremsstangen zu greifen, und drückt somit auch den Gurt automatisch in die Arretierung.

Der BSD-Sportdirektor Thomas Schwab sagt: »Ich bin froh, dass wir ein System entwickelt haben, bei dem man nicht viel machen muss.« Und räumt ein, dass in den letzten Jahrzehnten der Fokus bei der Bob-Entwicklung zu sehr auf dem Aspekt »immer schneller und besser« lag. Schwab: »Wir haben uns fast ein bisschen geschämt, dass das Thema Sicherheit dabei hinten runtergefallen ist.« Das soll sich nun ändern.

Am gefährdetsten ist der Bremser als letzter Mann

Wobei die Sicherheitslage für jeden der Mitfahrer im Bob sehr unterschiedlich ist. »Am gefährdetsten ist der Bremser als letzter Mann im Schlitten«, betont Ingenieur Beischl. Er befinde sich »in einer vulnerablen Situation, weil er sich nur sehr weit vom Körperschwerpunkt entfernt festhalten kann«. Denn um an die Bremsstangen zu kommen, muss er seinen Körper fast wie ein Taschenmesser zusammenklappen. Der Körperschwerpunkt liegt somit bei der Hüfte. Da teilweise Kräfte von mehr als 4 g wirken und Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h erreicht werden, kann es die Bremser bei einem Sturz regelrecht aus dem Bob herauskatapultieren. Der Gurt soll dies künftig verhindern.

Der Pilot wiederum ist aufgrund seiner Sitzposition vor dem Herausfallen aus dem Schlitten »ausreichend gesichert«, so Beischl. Gegen Kopfverletzungen soll ihn das »Hip-System« schützen. Auch der Athlet, der auf Position zwei direkt hinter ihm sitzt, profitiert vom Überrollbügel. Er hat, da er vom Piloten und dem Mitfahrer auf der dritten Position eingekeilt ist, ebenfalls »ein sehr geringes Risiko, aus dem Schlitten gezogen zu werden«.

Bei Olympischen Spielen noch nicht im Einsatz

Die Sicherung des Sportlers auf der dritten Position ist aufgrund der engen Platzverhältnisse am schwierigsten. Beischl sagt: »Hier bietet sich eine Sicherung mit Hilfe eines am Becken getragenen Gurtes mit automatischem Verschlusssystem am Rücken des Sportlers an.« Erste Konzepte sind auch dazu schon vorhanden, müssen aber erst noch von Aktiven wie Maximilian Illmann getestet werden.

Geht es nach dem Verbandschef Thomas Schwab, dann sollten die beiden neuen Sicherheitssysteme schon ab der Saison 2026/27 zum Standard im Weltcup werden. . Für die Olympischen Winterspiele in Italien ist es aber noch zu früh. Denn die Details müssen erst mit Verbänden und Bobherstellern geklärt werden. »Der Bobsport ist die Formel 1 des Wintersports und die Gefahren sind sehr real«, betont Schwab. Der Sportdirektor weiter: »Ich bin froh, dass jetzt schon mal der Bremser, der am meisten gefährdet ist, bei einem Sturz herauszufliegen, mit dem Gurt eine hundertprozentige Sicherheit kriegt.« Deshalb will er keine Zeit mehr verlieren und die neuen Sicherheitselemente so rasch wie möglich umgesetzt sehen. (GEA)