Vor Heimrennen: Drei Reutlinger RMC-Piloten auf Meisterschaftskurs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es müsste schon viel schief gehen, damit die Lokalmatadoren vom 1. RMC Reutlingen am Wochenende nicht auf dem Treppchen stehen. Felix Ankele zum Beispiel hat diese Saison jedes Rennen gewonnen. Der 15-Jährige bestreitet seine zweite Saison in der 125er-Klasse der baden-württembergischen Jugend-Motocross-Meisterschaft. »Ich habe gut über den Winter trainiert und bin fit«, erklärt er seinen Erfolg. Beim Rennen auf seiner Heimstrecke will er natürlich als Erster durchs Ziel fahren. »Diesen Sieg habe ich mir fest vorgenommen«, kündigt Felix Ankele an.

Neben Ankele stellt der Verein mit Nils Fauser und Kevin Keim noch zwei weitere Piloten, die in ihren Serien und Klassen auf Meisterschaftskurs sind. Allerdings könnten Gastfahrer aus höheren Rennserien den Lokalmatadoren kräftig einheizen. Der Eintritt zu den Rennen des 63. Reutlinger ADAC Motocross ist frei. Die Trainingsläufe beginnen am Samstag um 8 Uhr, die Wertungsläufe finden von 11.30 Uhr an statt, am Sonntag geht es um 8.30 Uhr los, der erste Wertungslauf beginnt um 13.20 Uhr.

»Wir werden wieder eine gute Veranstaltung hinlegen«, ist sich Florian Allramseder sicher. Allein am Samstag sind laut dem Vereinschef mehr als 160 Motocrosser am Start, davon rund zwei Dutzend von den Reutlingern. Bei den Jüngsten steht Matteo Pidutti vom 1. RMC aktuell auf Platz zwei der Meisterschaft. Bei den 65er ist Ben Maier, in der vergangenen Saison noch Meister in der unteren Klasse, in seiner ersten Saison auf der größeren Maschine bereits auf den zehnten Platz vorgefahren. Die 85er führt Nils Fauser an, der im vergangenen Jahr die Meisterschaft verpasste, dieses Jahr aber mit zwei Siegen in drei Rennen vorne liegt. Noah Moosherr ist als Einsteiger in der Klasse gleich auf den achten Platz gerückt. Bei den 125ern stellt der 1. RMC drei Fahrer in den Top Ten mit Felix Ankele, Jan Leisinger (Fünfter) und Ben Tamme (Achter). Beim BW-Pokal führt Kevin Keim die Meisterschaftstabelle an. Tommy Schnitzler ist Vierter, fünf weiter Vereinskollegen sind in der Rennserie noch eingeschrieben. In Reutlingen ist mit dem fünften Renntag am Samstag Halbzeit beim BW-Pokal, das Startgatter ist mit mehr als 40 Nennungen voll.

Am Sonntag gibt es dann eine Premiere auf der Strecke am Sportpark mit dem ersten Südwest MX Racing. Dabei handelt es sich um ein Pilotprojekt von mehreren Vereinen in Baden-Württemberg und Bayern. Die Topfahrer aus verschiedenen Rennserien wie BW-Cup, Südwest-Cup, Nordbayern-Cup und DJMV treten bei dem Rennen an. »Das Ziel ist es, eine neue Meisterschaft für den Südwesten zu etablieren«, erklärt Allramseder. In der Klasse MX 1 sind Motorräder ab 450 ccm zugelassen, bei MX 2 gehen 125er und 250er ins Rennen. Die Reutlinger Spitzenfahrer werden auch dabei sein. Ebenfalls am Sonntag bestreiten die Senioren ein Rennen um den BW MX Cup. (GEA)