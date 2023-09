Vierter Platz für Golfer aus Sonnenbühl nach großem Kampf

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD WALDSEE. Zwei Tage lang kämpften die Sonnenbühler Golfer der Altersklasse 30 auf dem Old Course in Bad Waldsee um den baden-württembergischen Mannschaftstitel. Am Ende stand zwar nur ein vierter Platz zu Buche, doch der war aller Ehren wert. Im Halbfinale des Final four lieferte das Team um die Kapitäne Marc Kopp und Christoph Baldermann dem haushohen Favoriten und späteren Titelträger St. Leon Rot einen großen Kampf und verlor im Matchplay-Modus mit 1,5:3,5. Im »kleinen Finale« um Platz drei unterlag der GC Reutlingen-Sonnenbühl dem GC Rheintal mit 2:3.

»Wir können hoch erhobenen Hauptes nach Hause fahren«, kommentierte Kapitän Baldermann. »Wenn uns zu Beginn der Saison jemand gesagt hätte, dass wir Final four spielen, hätten wir ihn für komplett verrückt erklärt. Nun wissen wir aber, dass wir mit den anderen mithalten können«, ergänzte Kopp. (GEA)