Viel Lob für den TTC Reutlingen beim Landesturnier im Tischtennis

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Vom Tischtennis-Bezirk Alb war in einem auserlesenen Feld niemand dabei. Dafür erntete der Ausrichter viel Lob. Der TTC Reutlingen sorgte in der Betzinger Sporthalle und in der Hans-Roth-Halle für einen reibungslosen Ablauf der baden-württembergischen Top-Ranglistenturniere für die Jugend-Altersklassen 15 und 19.

»Wir hatten 40 Helfer im Einsatz«, berichtete, Sandra Baechler-Troche, seit Mai 2023 Vorsitzende des TTC Reutlingen. »Die Veranstaltung war für uns eine großer organisatorischer Aufwand.« Die Macher des TTC, so Baechler-Troche, könnten sich »vorstellen, so eine Veranstaltung öfter auszurichten, alle zwei bis drei Jahre vielleicht«. ’Die Turnierleitung hatte Daniel Händler (TV Bezgenriet) inne. Er wurde am ersten Tag zusätzlich vom kurzfristig eingesprungenen Benjamin Zimmermann vom TSV Altenburg unterstützt.

Bei den Mädchen 19 die Beste: Paulina Friebe. Foto: JoBaur Bei den Mädchen 19 die Beste: Paulina Friebe. Foto: JoBaur

Die Ranglistensieger werden mit einem Ticket für das Bundesranglistenturnier Top 48 im November belohnt. Dieses Kunststück gelang vier Talenten, die man bereits vor Turnierbeginn auf der Rechnung hatte: Ksenija Poznic (Mädchen 15, DJK Sportbund Stuttgart), Paulina Friebe (Mädchen 19, TSV Korntal) und Luca Xu (Jungen 15, DJK Sportbund Stuttgart) marschierten ohne Niederlage durch den jeweiligen Wettbewerb. Bei den Jungen 19 hatte Mahmoud El Haj Ibrahim (VfL Herrenberg) mit 9:1 Siegen die Nase vorn. Cosmo Schmitt (TTSF Hohberg), als Topfavorit bei den Jungen 19 gehandelt, schied verletzungsbedingt aus.

Bei den Jungen 19 wurde Len Müller (TTC Bietigheim-Bissingen) Zweiter, gefolgt von Nils Wolf (SV Sillenbuch). Anna Gaiser (TV Öschelbronn) belegte bei den Mädchen 19 den zweiten Platz. Dritte wurde die Schönmünzacherin Sara Müller. Konstantin Chepkasov (FT V. 1844 Freiburg) kam bei den Jungen 15 auf Rang zwei, Platz drei belegte Damjan Poznic (DJK Sportbund Stuttgart). Bei den Mädchen 15 landete Cara Lehmann (TV Kieselbronn) auf Platz zwei, gefolgt von Dana Haspel (TSV Korntal). (GEA)