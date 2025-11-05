Victor Daniel kämpft in Metzingen um den deutschen Meistertitel

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. »Es hat geklappt«, sagt Victor Daniel. »Es hat geklappt mit einem Titelkampf.« Der Reutlinger Profi-Boxer kämpft am Samstag in Metzingen in der Motorworld um die deutsche Meisterschaft im Schwergewicht. »Der Vorverkauf läuft gut, es gibt aber auch an der Abendkasse noch Tickets«, erzählt Daniel, der nicht nur den Hauptkampf dieses Events bestreitet, sondern auch als Veranstalter fungiert. »Ich hoffe auf 1.200 Zuschauer.« Um 16.30 Uhr beginnt der erste Kampf. Gegen 19.30 Uhr legen die Profis mit ihren Duellen los.

Sponsorensuche, Kampfabend organisieren, in seinem Beruf als Projekt-Manager arbeiten, sich um einen Titelkampf bemühen, ein umfangreiches Trainingsprogramm absolvieren - Daniel ist seit einigen Monaten im Dauerstress. Mittlerweile hat er alles eingetütet, kann sich auf seinen sportlichen Einsatz konzentrieren. »In dieser Woche bin ich noch zwei Mal im Ring, mache aber nicht mehr allzu viel«, erklärt der 33-Jährige.

Er hoffe auf einen Titelkampf, hat Daniel in einem GEA-Gespräch im Juli formuliert. »Es war schwer, einen Gegner zu finden, der die Vorgaben für einen Titelkampf um die deutsche Meisterschaft erfüllt.« Der in Orschel-Hagen wohnende Daniel wurde fündig. Er steht am Samstag Osasu Otobo gegenüber. Der 24-Jährige aus Wiesbaden stand in 20 Profi-Kämpfen im Ring, gewann 14 Mal, verlor fünf Auseinandersetzungen und hatte einmal ein Remis.

Der 1,96 Meter große Daniel, mit 33 ein Spätstarter in der Profi-Branche, stand in seiner Laufbahn zehn Mal einem Kontrahenten gegenüber und stolzierte zehn Mal als Sieger aus dem Ring. In sechs Kämpfen wurde ein K.o.-Erfolg notiert, vier Mal gewann er nach Punkten. Als Amateur und Jugendlicher verbuchte Daniel, für den VfL Pfullingen startend, mehrere Landestitel. »Ich habe noch fünf Jahre vor mir, um etwas zu reißen«, hofft er auf eine goldene Zukunft.

Vor dem Hauptkampf zwischen Daniel und Otobo sind einige interessante Boxer zu sehen. Beispielsweise Alban Cimili vom VfL Pfullingen. Beim ersten Kampfabend in Metzingen im März diesen Jahres siegte Cimili in der ersten Runde durch einen Technischen Knockout. »Nach seinem starken Sieg bei der ersten Ausgabe bekommt es Cimili diesmal mit einem starken Gegner aus Lateinamerika zu tun«, erklärt Daniel.

Ihr Können zeigen in der Motorworld auch die Brüder Alexander und Rudi Hoffmann aus Villingen-Schwenningen. Die Brüder sind die Nummer eins und zwei in Deutschland im Super-Leichtgewicht. Ebenfalls aus Villingen-Schwenningen kommt Devin Adam. »Ein starker Mann«, so Daniel. (GEA)