Turnier des DSV Reutlingen: Amateur stiehlt Profis die Show

ENINGEN. »Unser Turnier mit über 80 Spielern war ein Erfolg auf ganzer Linie«, stellte Ernst Henschel vom 1. Dartsportverein (DSV) Reutlingen erfreut fest. Bei seiner bislang größten Veranstaltung, das der DSV in der Eninger Geißberghalle ausrichtete, stahl im Einzel-Wettbewerb ein Amateur den Profis die Show. Domagoi Buljan trug sich in die Siegerliste ein. Der Stuttgarter bezwang im Endspiel den Karlsruher Bundesligaspieler Dominic Ferrero. Buljan, der sich über ein Preisgeld von 500 Euro freuen durfte, sei bei keinem Verein aktiv, berichtete Henschel, »er trainiert aber jeden Tag vier Stunden«.

Viel Spannung und Nervenkitzel gab es auch in der Doppel-Konkurrenz. »Im Doppel gab es ein regelrechtes Favoritensterben«, so der beim DSV Reutlingen als Kassenwart fungierende Henschel. Das Duo Florian Renz/Frank Lehrer trug sich in die Siegerliste ein und sicherte sich das Preisgeld von 400 Euro. Den zweiten Platz belegten Frank Göhner/Jürgen Walz. Der Veranstalter DSV Reutlingen, der seine Heimat im Café Metropol in Sondelfingen hat, schickte 17 Akteure an den Start, von denen allerdings in beiden Wettbewerben niemand weit vorne landete. Dem DSV stand erstmals bei einem Turnier eine Anlage mit 20 Boards zur Verfügung. (GEA)