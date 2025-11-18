TTC Reutlingen mit Altmeister Uli Stähle an der Spitze

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Lage für den SSV Reutlingen in der Tischtennis-Verbandsliga wird von Woche zu Woche kniffliger. Nach der 1:9-Niederlage beim Meisterschafts-Mitfavoriten VfL Herrenberg wird das Sextett des Traditionsclubs mit 1:13 Punkten notiert. Vorletzter. »Aufgeben gilt nicht, es gibt ja auch noch eine Rückrunde«, sagt Jonas Jehle, der in Herrenberg als Nummer eins auflief und den Ehrenpunkt holte. Jehle gewann gegen Max Reger mit 3:2 Sätzen und musste sich in seinem zweiten Einzel Alexander Frank mit 1:3 geschlagen geben. »Gegen Frank wäre mehr möglich gewesen: Im vierten Satz führte ich 5:0, dann ging bei mir nichts mehr und ich verlor 7:11«, berichtete Jehle. Die Reutlinger rangieren auf dem neunten und vorletzten Platz. Am Sonntag (13 Uhr) geben sie beim punktlosen Schlusslicht TTC Ottenbronn ihre Visitenkarte ab. »Da wollen wir gewinnen«, gibt Jehle als Devise aus.

In der Landesliga steuert der Aufsteiger TSV Betzingen weiter auf Erfolgskurs. Das Team um Spitzenspieler Christian Tomsic bezwang den SV Leonberg/Eltingen mit 9:2 und rangiert mit 7:3 Punkten auf dem fünften Platz. Das Betzinger Spitzenpaarkreuz mit Tomsic und Josua Ritzmann präsentierte sich in starker Form und heimste 4:0 Punkte ein. Beide gaben Alexander Schappacher und Kevin Höschele das Nachsehen.

»Uli spielt in der besten Form der vergangenen Jahre«

Der FC Mittelstadt erkämpfte sich in der Frauen-Landesliga gegen die TG Schwenningen II ein 7:7-Unentschieden und hat als Tabellenvierter 4:6 Punkte auf dem Konto. Katja Knecht und Eva Rist waren in ihren Einzel-Begegnungen jeweils zwei Mal für Mittelstadt erfolgreich. Rosemarie Klein und Mona Kirchschlager holten je einen Einzelpunkt. Die TuS Metzingen musste sich beim VfL Dettenhausen mit 5:8 geschlagen geben. TuS-Spitzenspielerin Anja Brodbeck war einmal mehr nicht zu schlagen und gewann in souveräner Manier ihre drei Einzel-Begegnungen.

Gekommen, um aufzusteigen? Der TTC Reutlingen sorgt als Aufsteiger in der Landesklasse für Furore. Das Team um Altmeister Uli Stähle gewann beim TSV Nusplingen II mit 9:7 und bei der TG Schwenningen mit 9:3. Die TTCler führen die Tabelle mit 10:2 Punkten vor dem SV 03 Tübingen (8:4) an. Am Samstag (18 Uhr) kommt es in der Reutlinger Jahn-Turnhalle zum Spitzenspiel zwischen dem TTC und Tübingen. »Wir sind schon überrascht, dass wir als Aufsteiger auf Platz eins stehen«, erklärt Henrik Raestrup, seines Zeichens die Nummer zwei im Team und Mannschaftsführer. Zu den Auftritten von Stähle sagt Raestrup: »Uli spielt in der besten Form der vergangenen Jahre.« Der 64 Jahre alte Stähle, nach wie vor mit einem wahnsinnig guten Ballgefühl ausgestattet, führte das TTC-Team schon zu glanzvollen Verbandsliga-Zeiten an und erlebt derzeit seinen vierten Frühling. In den Partien in Nusplingen und Schwenningen gewannen Stähle und Ferdinand de Santis ihre vier Einzel.

Der ersatzgeschwächte SV 03 Tübingen handelte sich vor dem Topspiel beim TTC Reutlingen eine 7:9-Niederlage beim TB Metzingen ein. Dennis Timmann und Peter Bach holten für den TB 4:0 Einzelpunkte. (GEA)