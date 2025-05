TSV Betzingen sorgt für Paukenschlag

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. »Das ist die absolute Überraschung, damit habe ich nicht gerechnet«, jubelte Christoph Rabe, seines Zeichens Tischtennis-Vorstandsmitglied des TSV Betzingen. Die Betzinger triumphierten bei der Pokal-Endrunde des Bezirks Alb im Männer-A-Wettbewerb. Der TV Belsen trug sich in der B-Konkurrenz in die Siegerliste ein. Beide Teams dürfen somit das Double feiern – Betzingen wurde in der Punkterunde Meister in der Landesklasse, Belsen Titelträger in der Kreisliga A. Frauen-Pokalsieger wurde der VfL Dettenhausen.

»Der Zuschauerzuspruch war ganz gut«, lautete das Fazit von Jürgen Scheible, der seit 2021 im Bezirk Alb als Pokal-Spielleiter fungiert. Die Endrunde findet seit 2019 in Genkingen statt. Ausrichter ist die TTG Sonnenbühl. »Wir sind fast schon das Berlin des Tischtennis-Bezirks Alb«, sagte Scheible mit einem Schmunzeln im Gesicht. Kleiner, aber feiner Unterschied: Das DFB-Pokal-Endspiel im Fußball findet bereits seit 1985 in Berlin statt.

Betzingen gewinnt gegen den SSV Reutlingen

Bei den Männern A setzten sich in den Halbfinals Betzingen gegen den SSV Reutlingen mit 4:1 und der TTC Ergenzingen gegen die TuS Metzingen mit 4:2 durch. Christian Tomsic gewann für Betzingen beide Einzel-Begegnungen und an der Seite von Mathias Ndhlovu das Doppel. Zudem gewann Ndhlovu ein Einzel. Den Ehrenpunkt für den SSV holte Jonas Jehle gegen Jan Kemmler. Beim Metzinger 2:4 gegen Ergenzingen siegten Marc und Martin Skokanitsch für die TuS. Das 4:1 im Finale gegen den Verbandsoberligisten TTC Ergenzingen, der ohne seine Spitzenspieler Christoph Hörmann und Moritz Schulz antrat, bezeichnet Rabe als »Paukenschlag«. Tomsic gewann seine Einzel gegen Dominik Schnaidt und Jochen Raff und war erneut im Doppel mit Ndhlovu erfolgreich. Ndhlovu kämpfte in seinem Einzel Johannes Gollub mit 14:12 im fünften Satz nieder. Das Spiel um Platz drei entschied der SSV Reutlingen gegen die TuS Metzingen mit 4:3 für sich.

Im B-Wettbewerb setzten sich im Halbfinale der TV Belsen mit 4:2 gegen den SV Rommelsbach II und der TTV Reicheneck mit 4:3 gegen den TB Metzingen III durch. Belsen hatte im Finale gegen Reicheneck mit 4:2 das bessere Ende auf seiner Seite. Rainer Löffler zwei Mal, Andreas Gellermann und das Doppel Löffler/Christoph Fendt punkteten für Belsen, Jan Moritz Lamparter und Thomas Lamparter für Reicheneck. Im Spiel um Platz drei besiegte Rommelsbach den TB mit 4:1.

Zweimal für Dettenhausen erfolgreich

Im Frauen-Finale gab der VfL Dettenhausen der TuS Metzingen mit 4:3 das Nachsehen. Die Metzingerin Anja Brodbeck gewann ihre Einzel gegen Katrin Quarg und Gabi Cato und siegte zudem im Doppel an der Seite ihrer Mutter Andrea Skokanitsch. Gisela Zabel war für Dettenhausen zweimal erfolgreich. Zudem punkteten Cato und Quarg. (GEA)