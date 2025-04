TSV Betzingen macht den Sack zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wir haben hochkonzentriert gespielt und nichts mehr anbrennen lassen«, berichtet Christoph Rabe, seines Zeichens spielendes Tischtennis-Vorstandsmitglied beim TSV Betzingen. Christian Tomsic & Co. machten am Samstag den Sack zu, tüteten mit einem 9:1-Sieg gegen den SV 03 Tübingen die Meisterschaft in der Landesklasse ein und steigen in die Landesliga auf. »Wir haben dann bis nach Mitternacht gefeiert. Das war eine runde Sache«, so Rabe.

In der Hans-Roth-Turnhalle, in der laut Rabe »eine tolle Stimmung« herrschte, gaben die Betzinger lediglich ein Doppel ab. Alle sieben Einzel wurden gewonnen. Spitzenspieler Tomsic stellte schließlich mit einem 3:0-Sieg gegen Tübingens Nummer eins Markus Mader den 9:1-Endstand her. Tomsic war mit 29:2 Siegen der überragende Akteur der Landesklasse. »Christian hat auch in den wichtigen Spielen voll abgeräumt«, schwärmt Rabe. Tomsic kehrte vor Saisonbeginn vom Oberligisten TTC Ottenbronn zum TSV Betzingen zurück.

Ausfall auch in Betzingen

Nach der Vorrunde lagen die Betzinger noch zwei Zähler hinter dem TTC Grosselfingen auf Platz zwei. Beim 5:9 in Grosselfingen setzte es für den späteren Meister auch die einzige Niederlage. In der Rückrunde profitierten die Betzinger auch davon, dass bei Grosselfingen Spitzenspieler Ulrich Kersenfischer nicht mehr dabei war. Aber auch die Betzinger hatten einen Ausfall. Die Nummer drei Yannik Magnussen musste sich einer Hüftoperation unterziehen. Für ihn rückte in der zweiten Halbserie Pierre Andrieu ins Team. Andrieu erspielte sich eine imposante 10:1-Siegbilanz. Überhaupt erzielten alle Betzinger Akteure gute Bilanzen. Die Nummer zwei Mathias Ndhlovu habe laut Rabe »zum richtigen Zeitpunkt wieder seine Topform gefunden«.

Und wie geht’s beim TSV Betzingen in der Landesliga weiter? »Christian Tomsic ist auch in der Landesliga ein starker Spitzenspieler«, glaubt Rabe. Er weiß aber auch, dass eine Klasse höher die Trauben, sprich: Punkte, hoch hängen. In der vergangenen Saison schafften der TB Metzingen und TV Derendingen den Sprung von der Landesklasse in die Landesliga. Metzingen steigt als Letzter ab, hatte aber den riesigen Nachteil, mit Nick Grimm einen Top-Mann verloren zu haben. Derendingen hat sich zwischenzeitlich verstärkt, muss aber in die Relegation.

Für die nächste Saison können die Betzinger bislang einen Zugang vermelden: Von der SV Böblingen kommt Paul Schmitz. Der Mittelstädter griff bereits in der Jugend für den TSV Betzingen zum Schläger. »Eventuell kommt noch eine weitere Verstärkung«, sagt Rabe. (GEA)