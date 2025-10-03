TSG Black Eagles Reutlingen gehen »voll auf Attacke«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Eishockeyspieler der TSG Reutlingen fiebern ihrem ersten Saisonspiel entgegen. Der Vorjahres-Viertelfinalist der Baden-Württemberg-Liga hat sich einiges vorgenommen und will angreifen. Der GEA beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die aufstrebenden Black Eagles.

Wie funktioniert die Liga?

Die Black Eagles spielen wie in der Vorsaison in der Baden-Württemberg-Liga. Allerdings hat sich dort etwas verändert. Statt 15 Mannschaften treten nur noch die acht besten Teams der vergangenen Runde an. Dadurch steigt das Niveau deutlich, Fans dürfen sich auf knappere Duelle einstellen. Nach einer Vorrunde (bis zum 8. Februar) geht es in die Play-offs. Der Meister hat das Recht des Aufstieges. Zu den favorisierten Clubs zählen Vorjahressieger Hügelsheim, Heilbronn und Zweibrücken.

Wie lief die Saisonvorbereitung?

Besser hätte es kaum laufen können. Die Spieler seien körperlich bereits »100 Prozent fit« in die Vorbereitung gekommen, sagt Co-Trainer Christian Pratnemer. Die Mannschaft gewann fünf von sechs Testspielen – teils deutlich. Lediglich gegen den stark einzuschätzenden HEC Heilbronn setzte es eine 1:3-Niederlage. Aber »nur, weil wir unsere Chancen nicht gemacht haben«, berichtet Pratnemer. »Wir haben noch mehr Potenzial, wenn wir eingespielt sind.« Ein viertägiges Trainingslager in Tschechien habe die Mannschaft eng zusammengeschweißt.

Wie gut ist der Kader?

Ein Grinsen kommt allen TSG-Funktionären über die Lippen, wenn sie über das diesjährige Team sprechen. Denn eines ist klar: Der Kader ist hochkarätig besetzt. Leistungsträger wie die Top-Scorer Marek Rubner, Loris Walter, Devon Pepin und Martin Cervenka sind weiter dabei. Dazu kommen zahlreiche neue Talente mit höherklassiger Erfahrung. »Die Mannschaft hat ein sehr großes Potenzial. Wir haben uns in der Breite und Tiefe verbessert«, betont Pratnemer, der genau wie Headcoach John Kraiss auch in dieser Saison die Kommandos gibt.

Was ist möglich?

Einiges. »Wir gehen voll auf Attacke«, sagt Trainer Kraiss, der mit seinem Team überraschen und sogar die Top-Teams der Liga ärgern will. Unter die besten fünf soll es auf jeden Fall gehen. Blickt man auf die Ergebnisse in der Vorbereitung, in der sogar der stark einzuschätzende Bayernligist ESV Burgau zweimal (7:3 und 7:4) besiegt wurde, scheint sogar noch mehr möglich. Auch ein Sprung ins Halbfinale oder das Endspiel.

Was sind die Stärken des Teams?

»Der Teamgeist«, betont Kraiss. »Das ist etwas, das uns schon in der Vorsaison ausgezeichnet und uns oft den Arsch gerettet hat.« Trotz des individuell stark besetzten Kaders gebe es in den eigenen Reihen keinen »Starspieler«. Besonders die Offensive der TSG Black Eagles ist stark einzuschätzen. »Wir können uns darauf verlassen, dass die Dinger vorne reingehen«, sagt Pratnemer. Lediglich die Chancenverwertung und die Effektivität im Powerplay müsse sich noch verbessern.

Was tut sich sonst?

Die schwarzen Adler bewegen sich Schritt für Schritt in einen professionellen Bereich und wollen Reutlingen zu einer Eishockeystadt entwickeln. Die Ambitionen zeigen sich in der Personalplanung. Mit Kevin Sütterlin verstärkt ein erfahrener Sportlicher Leiter den Club. Auch eine Physiotherapeutin sowie ein Mannschaftsarzt sind neu dabei. Die Eishalle verfügt nun über einen VIP-Raum mit Cateringangebot. Die Öffentlichkeitsarbeit wird von Olav Schnier vorangetrieben. Es gibt einen eigenen Video-Kanal sowie regelmäßige Podcastfolgen mit Themen rund um die Eagles. Bei der Konkurrenz wird wahrgenommen, dass bei der TSG zurzeit etwas entsteht, meint Pratnemer. »Diese Saison haben Spieler aktiv bei uns angefragt. Das ist ein gutes Zeichen.« (GEA)