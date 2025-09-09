Trochtelfinger Fabian Paulus siegt bei Springturnier in Undingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

UNDINGEN. »Er ist vielleicht das beste Amateurspringpferd hier in der Region«, meinte Fabian Paulus anerkennend über seinen 16 Jahre alten Wallach Cadou. Souverän siegte er am Sonntag in Undingen beim Ein-Stern-M-Springen vor Felicitas Binder mit Connor Deluxe und Paula Schlamp auf Cantharis. Wettertechnisch gab es an beiden Tagen auf dem Reitplatz in Undingen nichts zu meckern, sodass Reiter und Pferd die besten Bedingungen auf dem vor fünf Jahren gebauten Sandplatz vorfanden.

Beim Zwei-Stern-A-Springen am Samstag siegte Emma Lämmle aus Marbach mit Malou in 52,62 Sekunden vor Nele Mader aus Blättringen mit Shooter Boy in 48,48 Sekunden und Anna Amann aus Mössingen mit Lover Boy.

Simon Runte mit Lieblingspferd, schon eine Woche zuvor in Trochtelfingen Sieger beim M-Springen, holte sich am Samstag in Undingen in der Ein-Stern-M-Prüfung den Sieg vor Timo Diebold auf Lady Levista und dem Münsinger Philipp Eppinger auf Cansas.

»Wir haben die Corona-Delle endgültig überwunden«

Hochzufrieden zeigte sich Franziska Hailfinger von der Reitabteilung: "Es hat zwar die Woche über geregnet, aber zum Turnier hat alles gepasst. Sie erwähnte besonders die 438 Nennungen. 304 Starter sattelten 176 Pferde. "Wir haben eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und haben die Corona-Delle endgültig überwunden", so Hailfinger. 27 Starter am Sonntag beim finalen Ein-Stern-M-Springen sprechen eine klare Sprache.

Da nicht wie die Jahre zuvor ein Stechen geplant war, musste die Zeit über Sieg und Niederlage entscheiden. Fabian Paulus, der für Trochtelfingen startet, musste als Achter ins Rennen: »Ich wusste, dass ich Gas geben muss, aber auf Cadou ist Verlass, wenn es darauf ankommt.« Mit 66,63 Sekunden durchquerte er den Parcours und setzte die neue Bestzeit. Direkt dahinter ritt Paula Schlamp vom PSV Gäufelden-Weildorf mit ihrer 14 Jahre alten Stute Cantharis ins Rechteck. Sie benötigte 74,44 Sekunden. Dies sollte in der Endabrechnung für Rang drei reichen. Vier Zehntel schneller mit 74,04 Sekunden war Felicitas Binder von der RSG Dettinger Alb mit ihrem elf Jahre alten Wallach Connor Deluxe.

Der glückliche Sieger Fabian Paulus setzt damit einen Schlusspunkt unter die Reitsaison 2025. »Das war der krönende Abschluss.«

»Das war der krönende Abschluss der Saison 2025«

Er zeigte sich froh, dass Cadou nach einer Verletzung wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. "Wir haben in den elf Jahren, die wir zusammen sind, schon alles erfolgreich geritten, von A bis S. Für ihn ist ganz wichtig, dass das Reiten im Amateurbereich Spaß macht. "Viele Kollegen sehen das oft zu verbissen."

Franziska Hailfinger dankte schließlich den Sponsoren, die ein solches Event ermöglichen, und den vielen Helfern – rund 50 bis 60 in zwei Schichten auch vom TSV Undingen, der die Bewirtung übernommen hatte. Und sie warf schon einen Blick voraus auf das kommende Wochenende, wenn in Undingen der letzte Saisonhöhepunkt mit dem zweitägigen Dressurwettbewerb steigt. (GEA)