Traumstart für die Black Eagles Reutlingen

HEILBRONN. Das Eishockey-Team der TSG Black Eagles Reutlingen hat seinen Traumstart in der Baden-Württemberg-Liga veredelt. Das Team von Trainer John Kraiss gewann beim Tabellendritten Heilbronner EC mit 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) und hat als Spitzenreiter bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten EHC Zweibrücken. »Wir haben zwar noch nichts erreicht, aber der Start in die Saison war richtig gut«, stellte der spielende Abteilungsleiter Marc Welsch fest. Sieben der 21 Begegnungen sind absolviert. Danach steigt die Play-off-Runde.

»Wir haben in Heilbronn gut gespielt, taten uns aber mit dem Toreschießen schwer«, erklärte Welsch. Das lag auch am überragenden Keeper Riku Törnqvist. 18 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels brachte Remi Morris die Reutlinger nach Vorarbeit von Loris Walter in Führung. Das 2:0 (32. Minute) markierte Evan Carroll nach einem Zuspiel von Morris. In der 38. Minute erzielte Heilbronn das Anschlusstor. »Bis auf eine Phase im zweiten Drittel sind wir defensiv sehr gut gestanden«, so Welsch. Das 3:1 (53.) ging nach Vorarbeit von Petr Wiencek auf das Konto von Marek Rubner. (kre)