Top-Platzierungen für Langlauf-Asse aus der Region

DAVOS. Bei den Langlauf-Assen aus der Region läuft es in der Olympia-Saison weiter wie am Schnürchen. Beim Weltcup in Davos (Schweiz) stürmte der Dettinger Florian Notz über zehn Kilometer im freien Stil auf Platz zwölf und damit zum besten deutschen Ergebnis in diesem Winter. Noch zwei Ränge weiter vorne landete die Münsingerin Pia Fink, die sich derzeit in der Form ihres Lebens befindet. Nur ihre Landsfrau Helen Hoffmann auf Platz acht über die zehn Kilometer war am Sonntag noch besser.

Besonders erfreulich war das Resultat für den 33-jährigen Notz, der für die SZ Römerstein startet. Nach seinem 14. Rang der Vorwoche in Trondheim hat der Ausdauerspezialist die Norm für die Olympischen Spiele in Val di Fiemme (Februar) bereits sicher. Er verpasste die Top Ten beim Erfolg des Norwegers Einar Hedegart (22:40,7 Minuten) um gerade einmal 17 Sekunden. Zum Sieger fehlte ihm eine Minute. »Heute absolutes Highlight: Florian Notz«, freute sich sein Disziplintrainer Marc Steur. »Er hatte eine sehr gute Pacing-Strategie und hat das gut umgesetzt.« Der Junioren-Weltmeister aus dem Jahr 2015 betonte schon vor dem ersten Rennen der Saison, dass er »sehr gut« in Form sei.

Auch Fink vom SV Bremelau hat die Norm schon in der Tasche und ist eine heiße Kandidatin für die Staffel bei den Winterspielen in Italien. Die 30-Jährige träumt von einer olympischen Medaille. (GEA)