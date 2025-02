Tischtennis-Frauen des TSV Betzingen festigen Platz zwei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Tischtennis-Verbandsliga gab es für den SSV Reutlingen und die TuS Metzingen am Wochenende klare Niederlagen. Der SSV verlor in Altshausen 1:9. Das Doppel Moritz Sefried/Thomas Sefried holte den Ehrenpunkt. Metzingen unterlag in Herrenberg mit 1:9 (Martin Skokanitsch war für die TuS erfolgreich) und in Deuchelried mit 4:9. Metzingen Spitzenspieler Marc Skokanitsch gewann beide Einzel.

Die Verbandsliga-Frauen des TSV Betzingen untermauerten mit einem 8:2-Sieg in Rissegg ihren zweiten Platz. Vanessa Völzke und Ingrid Reiner holten in ihren Einzeln vier Punkte. Kim Schaal und Susanne Bley waren je einmal erfolgreich. Zudem gewann Betzingen beide Doppel. Landesligist TB Metzingen war beim 1:9 gegen Sindelfingen chancenlos. Lediglich das Doppel Markus Brodbeck/Jonas Dorau war erfolgreich. In der Landesklasse bleibt der TSV Betzingen (18:2 Punkte) dem Spitzenreiter TTC Grosselfingen (20:0) auf den Fersen. Die Betzinger gaben dem TSV Dettingen mit 9:1 das Nachsehen. Betzingens Spitzenspieler Christian Tomsic landete gegen Iosif Toulkeridis und Kevin Hömisch jeweils 3:0-Erfolge und steht nun mit einer Bilanz von 18:1 Siegen zu Buche. (kre)