Stuttgarter Liederhalle wird wieder zum Tanz-Mekka

STUTTGART. Die German Open Championships (GOC) im Tanzen sind in diesem Jahr bereits zum 20. Mal in Stuttgart zu Gast. Vom 19. bis 23. August steigt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt das größte Tanzturnier der Welt. Schon um 9 Uhr beginnen am Dienstag, 19. August, die GOC im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle. Es werden wieder lange Tanztage sein. Bis spät in die Nacht ermitteln Profis und Amateure an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in 62 Einzelturnieren ihre Besten. Die meisten Startpaare kommen aus Deutschland (717), Italien (189) und China (128).

Insgesamt werden sich mehr als 7.000 Aktive aus 59 Nationen im Beethovensaal, im Hegelsaal und in der Alten Reithalle den strengen Blicken der Wertungsrichter stellen. Erstmals nach der Corona-Pandemie ist wieder die Live-Musik bei den GOC zurück. Boris Myagkov und seine Band werden jeden Abend die Turniere im Beethoven-Saal begleiten. Ein besonderer Leckerbissen wartet auf die Fans am Freitagabend, 22. August: Die frisch gebackenen World-Games-Sieger in Latein, Marius Balan und Khrystyna Moshenska aus Pforzheim, treten am vorletzten Tag im Show-Block auf.

»Es ist einfach wunderschön, im Beethovensaal zu tanzen!«

Drei verschiedene Tänze werden bei der Show auch Razvan Dumitrescu und Jacky Joos zeigen. Die beiden Lateintänzer von Schwarz-Weiß Pforzheim wurden dieses Jahr deutsche Vizemeister und freuen sich auf ihre Auftritte in der Liederhalle: »Es ist einfach wunderschön, im Beethovensaal zu tanzen«, schwärmt Razvan. Schon im Alter von neun Jahren hatte der Rumäne seiner Mutter erklärt, dass er wegen des GOC nach Deutschland gehen will. »Unser Herz schlägt für das Turnier in Stuttgart«, sagt seine Verlobte Jacky Joos. Trainiert werden die beiden vom Wendlinger Harry Körner.

Die Lateintänzer Jacky Joos und Razvan Dumitrescu aus Pforzheim freuen sich auf die GOC. Foto: Frank Schwaibold Die Lateintänzer Jacky Joos und Razvan Dumitrescu aus Pforzheim freuen sich auf die GOC. Foto: Frank Schwaibold

Auf dem Programm der insgesamt 37. German Open Championship stehen Standard- und Lateinwettbewerbe aller Altersklassen, von Kindern unter neun Jahren bis hin zu den Senioren V ab 70 Jahren. Auch die Oldies zeigen Jahr für Jahr großartigen Tanzsport, und ihre Zahl steigt stetig an. GOC-Sprecherin Petra Dres: »Ich habe großen Respekt, wenn sich jemand mit über 70 Jahren noch so bewegen kann.« Allerdings seien die Senioren auch sehr verletzungsanfällig.

Aus China sind 128 Tanzpaare am Start. Szene von 2024 Foto: Frank Schwaibold Aus China sind 128 Tanzpaare am Start. Szene von 2024 Foto: Frank Schwaibold

Die 2023 erstmals angebotenen Soloturniere in den Altersgruppen Kinder, Jugend und Junioren werden schon zum dritten Mal ausgetanzt. »Das hat sich in den Vorjahren bewährt«, sagt Wilfried Scheible, der Präsident des Tanzsportverbands Baden-Württemberg (TBW). Dass viel mehr Mädchen als Jungs bei den Soloturnieren antreten, ist für Petra Dres verschmerzbar: »Es ist doch gut für die Mädels, dass sie trotz Mangel an männlichen Sportlern tanzen können.« Obwohl vor allem der chinesische Nachwuchs die Solowettbewerbe dominiert, war unter den Siegern im vergangenen Jahr mit Caroline Overheu aus Remseck in der Klasse Juniorinnen 1 auch eine Lokalmatadorin.

Besonders attraktiv sind auch die World Masters im Boogie-Woogie der Hauptklasse (Samstag) und das Tanz-Duell der beiden Partnerstädte Brünn (Tschechien) und Stuttgart am Mittwoch. Die Tschechische Republik stellt zudem mit 83 Startpaaren so viel Teilnehmer wie noch nie, berichtet Scheible, und ist somit als viertstärkste Nation am Start.

Akrobatische Einlage eines chinesischen Tanzpaares Foto: Frank Schwaibold Akrobatische Einlage eines chinesischen Tanzpaares Foto: Frank Schwaibold

Bis 2003 fanden die GOC übrigens im Mannheimer Rosengarten statt, 2020 und 2021 fielen sie wegen Corona aus. Dass sie sich längst in Stuttgart etablieren konnten, liegt laut TBW-Präsident Scheible auch an der Unterstützung zahlreicher Sponsoren. »Vor allem die Stadt Stuttgart ist seit vielen Jahren an unserer Seite und quasi Hauptsponsor der GOC«, freut er sich. (GEA)

