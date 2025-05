SSV Reutlingen 05 Eagles siegen mit 24:0

Bitte aktivieren Sie Javascript

FELLBACH. Dritter Sieg im dritten Spiel. Die Footballer der SSV Reutlingen 05 Eagles haben das Spiel bei den Fellbach Warriors vor 150 Zuschauern mit 24:0 (7:0) gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Michael Häring Tabellenführer in der Regionalliga, Fellbach steht mit vier Niederlagen am Tabellenende.

In der ersten Hälfte taten sich die Achalmstädter noch schwer. Die Partie war gekennzeichnet von vielen Ballbesitzwechseln. John Harris gelangen die ersten Punkte im zweiten Viertel per Touchdown zum 6:0, Mike Weyrich erhöhte per Extrapunkt auf 7:0. Mit Peter Weiblen und Moritz Scharr hatten die Fellbacher wieder zwei Leistungsträger an Bord, die zuletzt im erweiterten Kader von Stuttgart Surge in der European League of Football (ELF) standen, am Ende aber nicht genommen wurden. »Diese zwei Spieler haben Fellbach mehr Qualität gegeben. Insgesamt war es ein hartes Spiel für uns«, berichtete Häring.

Mit der ersten Halbzeit konnten die Eagles nicht zufrieden sein. Nach Raumgewinnen handelten sich die Reutlinger immer wieder Strafen ein. »In der Halbzeit habe ich wohl die richtigen Worte gefunden«, betonte Häring. Im Anschluss kam die Offense ins Laufen. Kai Singer und Finn Seibert, Neuzugang von den Schwäbisch Hall Unicorns, erzielten zwei weitere Touchdowns für die Achlamstädter. Weyrich verwandelte zudem beide Extrapunkte und ein Field Goal.

Einen starken Eindruck hinterließ erneut die Defense der Eagles, die wie gegen Freiburg keine Punkte zuließen. Singer, Tobias Stocker und Cengiz Arslan waren diesbezüglich immer wieder erfolgreich in Aktion. Insgesamt zwang die Häring-Truppe den Gegner zu zwei Interception (beide Singer) und vier Fumbles, sprich sechs Ballgewinnen. Entscheidend war zudem, dass Fellbach bei neun dritten Versuchen keinen neuen ersten Versuch erspielen konnte. (tob)