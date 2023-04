SSV Reutlingen 05 Eagles verlieren zum Saisonstart bei den Fellbach Warriors

Bitte aktivieren Sie Javascript

FELLBACH. Fehlstart für die Regionalliga-Footballer der SSV Reutlingen 05 Eagles. Die Mannschaft von Trainer Michael Häring verlor vor 300 Zuschauern, darunter knapp 150 Reutlinger Fans, bei den Fellbach Warriors in einer punktreichen Begegnung mit 15:34 (2:20). »Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen. Fellbach war dagegen sofort da«, berichtete Häring.

Fellbach ging durch einen Touchdown mit 6:0 in Führung. Der Extrapunkt nach dem Touchdown wurde von den Eagles-Spielern Franz Schneider und Lukas Grampp geblockt, Chris Nesic nahm den Ball auf und lief über das gesamte Feld in die gegnerische Endzone – Spielstand: 2:6. »Schade, dass diese Aktion nur zwei Zähler gibt. Es war unser Highlight in der Partie«, so Häring. Fellbach gelangen bis zur Halbzeit zwei weitere Touchdowns, auch die Extrapunkte saßen nun. »Unsere Offense kam nicht so richtig ins Laufen, dazu konnte unsere Defense den Gegner mehrfach nicht halten«, erklärte Häring.

Nach der Pause funktionierten bei den Eagles alle Mannschaftsteile besser. Zwar startete Fellbach per Touchdown und Extrapunkt zum 27:2, im letzten Viertel konnten dann auch die Reutlinger ordentlich punkten. Nils Wortmann und Johannes Kohler verwandelten zwei Pässe von Quarterback Benni Kontracie zum Touchdown, Michael Kurz sorgte für einen Extrapunkt zum 15:27. Fellbach beendete das Spiel mit einem Touchdown sowie dem Extrapunkt zum 34:15-Endstand. »Wir haben gegen einen guten Gegner verloren«, betonte Häring. Bereits am Freitag (19 Uhr, Kreuzeiche-Stadion) haben die Eagles die Chance zur Revanche gegen die Fellbach Warriors. (GEA)